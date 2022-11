Diadomingo atardi na Flatstone Ballpark a tuma luga e partido final di e torneo We are Family Softball Tournament 2022. Ekiponan di Loopstok Rays y Maduro Brewers a bataya pa conkista e titulo maximo. Un total di 10 ekipo a participa den e torneo e aña aki. Minister Endy Croes tabata presente pa entrega premio na e ekiponan ganado. Maduro Brewers a titula campeon absoluto di e torneo, sub campeon Loopstok Rays, tercer luga a keda Koolman Reds y na di cuantro luga Flanegin Cubs. Minister Endy Croes ta felicita sr. Tico Loopstok y directiva pa organisa un bunita torneo di familiar. Pabien na ekipo campeon, sub campeon y tur cu a participa y haci e torneo aki uno exitoso.