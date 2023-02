Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, dialuna mainta, Minister Endy Croes a anuncia cu despues di diferente reunion entre Ministerio di Deporte, Universidad di Aruba y University of South Carolina a inicia cu un curso di Sports Management dia 31 di januari 2023. E curso aki lo wordo duna door di University of South Carolina pa 2 profesor, esta dr. Andy Gillentine y dr. Stephen L. Shapiro cu actualmente ta na Aruba. Nan ta experto ariba e.o. College of Hospitality, Retail and Sport Management. Minister Endy Croes a expresa cu e ta contento cu varios persona a inscribi pa e curso aki di cuater (4) siman, incluyendo personanan cu ta forma parti di su Ministerio. Momento cu finalisa e curso, e participantenan ta ricibi nan certificado di Sports Management. Banda di esaki, Universidad di Aruba y University of South Carolina ta planificando pa inicia den e luna di juli of augustus di aña 2023 cu un estudio di un aña di Master den Sports Management. Tambe, Universidad di Aruba ta preparando cuater investigacion riba e tema di deporte. E investigacion aki ta bay den diferente parti: 1. Evalua e balor cu deporte tin pa e localnan den comunidad di Aruba; 2. Inventarisacion y evaluacion di tur e facilidadnan deportivo na Aruba, cual ta e.o. tennis, basket, volley, cancha y Sport Hall; 3. Evalua posibilidad pa torneo di hoben (youth) den diferente deporte tuma luga na Aruba; 4. Evalua deportenan cu por engrandece sport tourism na Aruba. Pues, tin investigacion cu ta den fase prepartorio pa cuminsa e aña aki. A base di e data cu colecta pa medio di investigacon, ta tuma decision di e direccion cu mester tuma y asina sigui contribui na e desaroyo di deporte na Aruba.