Diaranson mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba Minister Endy Croes a duna un splicacion amplio di OAA. E mandatario a informa cu di aña 2021 OAA ta plat y ta trahando pa reanuda OAA den luna di september 2022.

OAA ta e prome scol di ofishi tecnico di Aruba y ta situa na JFK Education Center. Desde aña 1955 OAA ta brindando enseñansa parti anochi. For di aña 1987 ta carga e nomber Openbare Avondleergangen Aruba. OAA ta resorta bou di Dienst Publieke Scholen (DPS) for di aña 2009. E mandatario a sigui bisa cu tin un ekipo cu ta trahando hopi duro pa habri OAA bek. Na cabes ta sr. Carlos Martinus, cu no ta desconoci den e mundo di ‘beroepsonderwijs’ ta atendiendo cu e parti di restructuracion y tambe pone OAA den un bachi completamente nobo. Entrante otro siman 2022 OAA ta cuminsa bek. Pronto lo tende hopi mas di OAA.