Diabierna anochi, na American University School of Medicine Aruba (AUSOMA) na Eagle, a tuma luga inauguracion di e campus nobo y alabes a tene e “White Coat Ceremony”. E “White Coat Ceremony” ta significa comienso di un klas nobo den e estudio di un di medicina. AUSOMA ta un universidad priva di medicina cu su base na Atlanta, Georgia. Desde aña 2018 AUSOMA tin un universidad y campus na Aruba. Minister Endy Croes tabata presente na e ocasion special, unda e a hiba un speech y corta cinta pa asina efectua apertura oficial di e campus nobo di AUSOMA. Presente na e celebracion special aki tabata CEO di AUSOMA, Sr. Jawad Shaikh, Director di Operacion, Sr. Kanaan Baroud, COO, CAO di AUSOMA, Dr. Mannan Chaudhry, Dr. Justin Lundbye, Board of Trustees di AUSOMA, Dr. Roger Ramsammy, Presidente di Hudson Valley Community College, Sra. Ronalyn Wilson, Vice Presidente di Hudson Valley Community College, Sr. Badar Shaikh, Chief Technology Officer di AUSOMA, Sr. Abrar Khan, Dean of Basic Sciences di AUSOMA, Dr. Nazir Umrani, Associate Dean of Clinical Sciences na AUSOMA, director di HOH, Sr. Jacco Vroegop y demas invitadonan special rondona pa famia di e studiantenan.

Mandatario di Enseñansa tabatin e honor pa dirigi palabra na un ocasion asina special y importante den bida di studiante cu ta bay inicia su carera como doctor. Minister Endy Croes a enfatisa cu Gobierno di Aruba ta comprometi pa eleva calidad di cuido na Aruba. Sigur cu e expertico y experencia di American University of Medicine Aruba y su studiantenan lo brinda Aruba mas oportunidad pa ahusta maneho y eleva calidad di cuido. Minister Endy Croes a expresa cu ta apoya e iniciativanan asina. Trahando den colaboracion cu Gobierno di Aruba, na unda por facilita y duna sosten unda por pa pone proyectonan bunita asina riba pia. Durante e ceremonia AUSOMA a duna diferente reconocemento na e.o. decano, studiante como tambe na e doctornan cu ta duna les na e universidad. E dignatario a agrega cu e campus ta un hoya di proyecto. Un edificio cu AUSOMA a tuma over y a renoba den su totalidad. Minister Endy Croes ta manda palabranan di pabien na CEO, Board of Trustees, doctornan, ekipo completo di AUSOMA y tur cu a haci inversionnan grandi pa awe nos tin un hoya di campus. Finalisando, Minister Endy Croes ta felicita y desea tur e studiantenan hopi exito den nan estudio y carera.