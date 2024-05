Den Corte di Husticia a trata e caso sumario cu minister Croes a cuminsa contra Headlines Group y 24ora.com pa rectificacion.

MAS NOTICIA por a compronde cu e team di abogado di minister Croes a cuestiona e forma con 24ora.com y Headlines Group ta publica acusacionnan no funda y ta exigi rectificacion.

E abogadonan cu a representa minister Croes ta: mr. M. Reinkemeyer, mr. E. Suarez Chirino encabeza pa mr. Ruiz. Abogado mr. D.Kock a representa director di 24ora.com y Headlines Group. E director Denz y Patrick Paskel tabata presente.

EXIGI RECTIFICACION

Abogado di minister Croes, mr. Reinkemeyer a mustra cu ayera nochi, esta 27 di Mei 2024, atrobe tabata tin cosnan publica contra minister Croes y esey ta haci cu ta bolbe haci otro peticion di rectificacion riba cosnan publica pa 24ora.com y Headlines Group riba: 23 April, 14 Mei y 26 Mei 2024.

Mr. Reinkemeyer a bisa Hues cu minister Croes ta exigi rectificacion na 24ora.com y Headlines Group pa a yama minister Croes convicto y cu minister Croes a enriquece su mes y su famia cu placa di Fundacion Lotto Pa Deporte (FLPD). E abogado a mustra cu promer, 22 April 2024 a exigi 24ora.com y Headlines Group pa rectifica y dia 23 April, nan a bagataliza e rectificacion riba convicto y bisa acerca cu minister Croes a enriquece su mes y su famia cu placa di Fundacion Lotto Pa Deporte.

BAGATALIZA RECTIFICACION

E abogadonan mr. Reinkemeyer y mr. Ruiz di minister Croes a mustra cu Headlines Group ta afilia cu e partido mas grandi den oposicion, AVP y ta wordo usa pa haci e trabaonan sushi contra e partido mas grandi den Gobierno di cual minister Croes ta forma parti.

E abogadonan a mustra cu ora a exigi rectificacion y a manda esaki pa 24ora.com y Headlines Group, nan a bagataliza e rectificacion y a bay cu mas acusacion no funda, bisando cu minister Croes a enriquece su mes y su famia cu placanan di FLPD.

E abogadonan a bisa Hues cu e acusacion no funda di convicto ta mas o menos 15 aña pasa relaciona cu supuesto irregularidadnan cu lo a sosode na FLPD, tempo cu Croes ainda tabata traha na e fundacion, promer como miembro di directiva y despues como director. Na opinion di e abogadonan, e palabra convicto ta laga hende pensa riba un persona cu a haya castigo pa un delito cu el a haci.

Pa no perde cara, promer cu e rectificacion di Paskel y Andrade, Headlines Group a publica un raport di Ernst & Young relaciona cu un caso civil entre Croes y FLPD. E abogadonan a mustra cu e raport menciona a wordo usa door di FLPD pa caba cu e acuerdo di trabao cu Croes. Esaki a trece otro acusacion no funda contra minister Croes. Apesar cu a exigi rectificacion, nan a sigui publica cosnan contra minister Croes.

E abogadonan ta haya cu tur e acusacionnan aki ta tacha e bon nomber y integridad di minister Croes.

ACUSACIONNAN NO FUNDA

E abogadonan mr. Reinkemeyer y mr. Ruiz a cuestiona e acusacionnan. E acusacion di convicto no ta cuadra cu e berdad pasobra Croes a wordo declara liber. E otro acusacion caminda ta usa e raport di Ernst & Young, no tin ningun sentencia cu ta bisa cu FLPD a kita Croes corectamente. Mr. Ruiz a señala cu Hues den e caso di retiro di FLPD a kita Croes a base di e raport traha door di Ernst & Young cu ta señala malversacion. Hues no a stipula cu Croes mester haya pago pa su retiro. Sinembargo, Corte Superior a cuestiona e raport traha pa Ernst & Young, cu esaki no ta cuadra cu realidad y ta duna un imagen negativo y inhusto di Croes.

Mr. Ruiz ta haya cu e raport di Ernst & Young a wordo publica door di Headlines Group pa malo pa asina tira santo den wowo di pueblo pa pinta minister Croes scur. E abogado tambe a señala cu incorectamente Headlines Group ta bisa cu Corte Superior ta haya cu FLPD a kita Croes corecto. Na opinion di mr. Ruiz, esaki no ta berdad. Croes a cuminsa un caso contra e retiro y esaki a wordo rechaza ariba puntonan formal.

ABOGADO MR. KOCK NO TA HAYA CU MESTER RECTIFICA

Mr. Kock di 24ora.com y Headlines Group, a bisa Hues cu e no ta haya cu mester rectifica pasobra 24ora.com a publica e rectificacion cu mr. Ruiz a manda.

E abogado a bisa Hues cu 24ora.com y Headlines Group ta papia di raport di Ernst & Young den e caso di retiro di FLPD contra Croes. Ainda e caso ta andando. E abogado ta haya cu a publica contenido di e raport cu ta un hecho. Na opinion di e abogado, e minister mester exigi rectificacion di Ernst & Young y no 24ora.com y Headlines Group. E abogado a lesa e raport caminda ta menciona e ruman homber di Croes lo tin companianan cu a contrata. E rapport ta papia cu e rumannan a enriquece nan mes cu e placanan di FLPD. E abogado ta haya cu 24ora.com a basa su mes riba e raport y no ta haya cu mester rectifica. Mr. Kock a bisa Hues cu 24ora.com tin derecho di expresion lider. Como medio di prensa, 24ora.com tin e obligacion di señala cosnan cu ta mustra malo. E abogado a bisa Hues cu un politico mester tin lomba hancho pa haya critica.

Hues a mustra cu 24ora.com a publica cosnan cu a wordo presenta den caso di retiro di FLPD contra Croes. Hues a remarca, con e mester mira e raport di Ernst & Young cu lo a publica cosnan cu no ta corecto. El a mustra cu Hof di Corte Superior, a bati riba dede di Ernst & Young su raport cu no ta corecto y pakico 24ora.cm no a publica esey.

Abogado mr. Ruiz a cuestiona e hecho cu 24ora.com no a haci investigacion necesario riba e caso sino a djis coy cos di e raport publica siendo cu Hof a bari esaki for di mesa. E abogado ta haya cu intencional 24ora .com y Headlines Group a pone Croes den mal luz.

Hues a puntra Patrick Paskel si ta bay sigui publica riba e asunto aki promer cu e dicta sentencia. Paskel a sacudi cabez mustrando cu no.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso pa 12 Juni lo dicta sentencia.