Diabierna anochi Minister Endy Croes a pasa bishita e ’Meet and Greet’ organisa pa Baseball Clasico Aruba liga 40 plus en conexion cu e apertura pe campeonato 2022. E torneo di e aña aki ta wordo dedica na sr. Henk Arnold. Un total di seis ekipo lo bataya pe titulo maximo.

Sr. Arnold tin un trayectorio largo y impresionate den e mundo di baseball. Sr Henk Arnold mes a conta un poco di su y su trayecto den e deporte y a conta di ekipo di Spuiters su comienso te cu awor. Ekipo di Spuiters a cuminsa despues cu Eric Mohamed a puntra sr. Arnold si e ta interesa di hunga baseball AA. Di eynan e la bin cu e idea di lanta un ekipo forma door di tata y yiu por ehempel Henk Arnold & Angelo Arnold, Adri Wester & Arzan Wester, Grasindo Wester & Sandrick Wester FIo Wester & Gilward Gil Wester. Sr. Arnold ta conta cu ainda e ta corda cu cada wega ta hunga cu un t-shirt diferente color no tabatin uniform.

Spuiters dobble A a logra tres campeon despues a pasa e ekipo over pa Tiger Blue Stars. Sr. Arnold e tempo eynan a bai biba na Hulanda. Diesun aña despues sr. Arnold a regresa Aruba y ta lanta un ekipo e biaha aki di softball A klas y den e mesun aña ey a logra sali campeon. Tambe sr. Arnold a wordo acerca door di sr. Joy Orman pa lanta un ekipo di veterano y te cu awe ta sigui duro. Esaki nan ta palabra nan di Sr Henk Arnold mes a conta un poco di con a yega na e ekipo awe di 40 plus cual e ta hopi orguyoso pa cu e logro nan. E aña aki sr. Arnold no riba rooster di Spuiters 40 plus y ta duna espacio na su yiu homber Angelo “ Dang “ Arnold.

Pa loke ta liga 40 plus Spuiters Quality Chiropractic Clinic tin tres titulo di campeon riba su nomber: Campeon Baseball Clasico Aruba 40+ 2018, Campeon Koningkrijk Spelen 40+ 2019 y Campeon Baseball Clasico Aruba 40+ 2021.

Minister Endy Croes ta gradici sr. Henk Arnold pa trabou incansabel, dedicacion y amor pe deporte di baseball. Alabes ta desea e directiva nobo di liga 40 plus y ekiponan hopi exito.

