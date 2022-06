Diahuebs atardi Minister Endy Croes a haci un bishita di cortesia na e ‘Girls and Men’s Softball Night’ di 297 Baseball Academy na Barcadera. E mandatario tabatin e oportunidad pa conoce y saluda e atletanan cu ta practica e disciplina di baseball y softball. Tambe a topa cu e seleccion di Noord League, hobennan di 15 – 16 aña cu ta preparando duro pa nan competencia internacional. Minister Endy Croes a haya un recorido den e facilidad como tambe informacion di diferente programa cu 297 Baseball Academy ta brinda nos hoben atletanan.

Minister Endy Croes ta gradici 297 Baseball Academy pe invitacion alabes ta felicita sra. Elizabeth Carey como tambe sr. Brodie Carey cu e bunita proyecto aki. Un proyecto cu ta brinda nos hobennan oportunidad di prepara nan mes debidamente pa cu deportenan di baseball y softball. Tambe e proyecto aki ta juda crea posibilidadnan pa studiante/atleta, esta un studiante cu talento pa deporte por bin na remarca pa ricibi un beca pa por sigui su soño na un of otro ‘Junior College of College na Merca. Banda di tur esaki proyectonan asina ta contribui pa yuda kita hobennan for di riba caya, siñando nan e disciplina di deporte cual ta contribui na crea un miho persona y cuidadano pa nos sociedad. Minister Endy Croes lo sigui bishita tur proyectonan deportivo rond Aruba. Pabien na 297 Academy cu nan bunita proyecto.