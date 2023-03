Diabierna atardi, den un esfera ameno na Oceans na Wayaca Falls a tuma luga bautismo di uniform nobo di ekipo di futbol S.V. Unistars. E aña aki S.V. Unistars ta celebra 35 aña di existencia. Minister Endy Croes y sponsornan: AFAS Software, The Shack Aruba, Povi-Tree y La Quinta tabata presente na e ocasion special aki. S.V. Unistars ta un ekipo di futbol funda pa sr. Roy Croes (q.e.p.d) na aña 1986. E meta di S.V. Unistars ta pa tene e muchanan di bario for di caya. Pa continua cu e celebracion memey di directiva, hungado, ex – hungado, famia y fanatico ekipo di Unistars a batisa uniform nobo cu e hungadonan lo uza den e weganan binidero. Minister Endy Croes ta felicita directiva y hungadonan di S.V. Unistars alabes ta deseanan hopi exito.