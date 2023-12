Dialuna ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a anuncia den Parlamento di Aruba cu Paradera lo haya un scol secundario. Ta trata di Juliana School, cual a stipula 6.7 miyon florin pa construi un edificio completamente nobo. Manera ta conoci, Juliana School no tabata den bon condicion y bou di maneho di otro gobierno e scol a cera na aña 2016. E team di Juliana School mester a muda den un otro edificio cu no ta apropia pa e alumnonan haya les. Minister Endy Croes a indica cu desde aña pasa a traha un plan pa e proyecto di construccion di Juliana School, pero tabata sperando e fondonan necesario. Durante e reunion di Presupuesto Supletorio 2023, Minister Endy Croes a indica cu danki na e Surplus a haya e fondo necesario pa construi Juliana School y lo inicia cu e proyecto di construccion durante e prome lunanan di aña 2024. Minister Endy Croes a reuni cu e staf di Juliana School pa involucra nan den e proyecto y trece nan peticionnan dilanti. Durante e reunion Juliana School a opta pa haya un scol completamente innovativo y di e forma aki a diseña e scol. Cu esaki ta cumpliendo cu recomendacion 3 di Doorlichting van het Arubaanse Onderwijsbestel, cual ta indica cu mester tin un insfrastructura adecua pa nos enseñansa. E mandatario di Enseñansa ta gradici Gabinete Wever-Croes II cu a traha hopi duro pa pone fondo disponibel pa e proyecto di construccion di Juliana School. Pa finalisa, Minister Endy Croes a enfatisa cu e no a causa e problemanan den enseñansa, pero e ta solucionando nan si.