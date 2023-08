Dienst Publieke Scholen (DPS) tabata e unico “schoolbestuur” cu no tabatin un sistema di data. Durante aña 2023, tur sistema lo ta conecta via cloud. Unabes cu DPS tin tur 20 scol conecta riba e sistema, por tuma decision a traves di data. Tambe, lo conecta tur 20 scol di DPS cu Departamento di Enseñansa via “interface”. Despues di esaki, ta prepara pa e siguiente stap, cu ta pa entrega e data di tur “schoolbestuur” na Departamento di Enseñansa pa asina tur 85 scol di Aruba ta riba un solo sistema. Esaki sigur lo yuda y facilita Gobierno di Aruba pa tuma decision den futuro a traves di data.

Minister Endy Croes a felicita e team di DPS. Un team chikito pa atende cu tanto problema, pero sigur a haci hopi pa e desaroyo di DPS.