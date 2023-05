Diaranson ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a asisti na e “Carrièremarkt” na Mon Plaisir College Havo situa na Dakota Shopping Paradise. Mirando cu e esnan cu bay studia den exterior hopi biaha no ta bon informa of no ta bon prepara, Mon Plaisir College Havo a organisa un anochi informativo, unda cu e alumnonan cada mey ora por a cambia di lokaal pa haya informacion di diferente profesional.

E anochi informativo aki a conta cu un total di 22 profesional cu a educa e alumnonan riba diferente ramo di trabou, entre otro, abogado, antropologo, notario, periodista y atleta. Ademas di esaki, e alumnonan ta haya oportunidad pa individualmente entrevista un profesional. Cu esaki e alumnonan por haya un miho bista kico nan kier studia y cual pakket nan mester scoge den examenklas. E enfoke tabata principalmente pa e alumonan di havo aña 4, pero henter e comunidad di Mon Plaisir Havo hunto cu mayor di e alumnonan tabata invita pa e anochi informativo aki. Un tremendo evento, unda varios alumno a asisti pa haya informacion valioso pa momento cu nan bay studia den exterior. Minister Endy Croes ta felicita rector Richelle Noël, conrector Mariana Jimenez, decano Natalie Richardson y tur cu a contribui pa haci anochi informativo aki un exito.