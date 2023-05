Diabierna ta e gran apertura di Weganan Escolar 2023, cuminsando 5 or di atardi cu e “warm up jam” dilanti Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord. E fiesta deportivo ta inicia cu entretenimento di dj, brassband hunto cu e mascota Wiwi saludando nos muchanan. Tambe, pa nos muchanan lo tin entretenimento di Dino Jump, cu cantidad di tent di e.o. cuminda, bebida, cotton & candy y popcorn. Pa 6 or di atardi e ceremonia oficial lo inicia cu desfile di tur participante, baile y show cultural y entrada di e antorcha olimpico. E banda musical Tsunami lo deleita tur esnan presente cu nan tremendo musica y pa pone ambiente total.

E meta di Weganan Escolar Aruba ta pa promove deporte bou di nos alumnonan di scol preparatorio, basico y secundario. Minister Endy Croes ta expresa cu deporte ta e vehiculo pa preveni cu e muchanan ta bay riba caya. Rond di mil alumno di 45 scol preparatorio, scol basico y scol secundario di Aruba ta bay enfrenta otro den un competencia amistoso den shete (7) diferente disciplina, entre otro, badminton, functional fitness, volleyball, basketball, futbol, beach tennis y baile cultural. Tur e scolnan cu a clasifica y drenta e campeonato di Weganan Escolar 2023 ta haya nan propio uniform, pechi, tas, boter di awa y pen pa uza durante e dos simannan di competencia.

Ayera, durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes hunto cu Sr. William Erasmus di IBISA a elabora un poco mas riba e gran evento deportivo aki. Sr. Erasmuns a indica cu lo tin diferente premio cash, trofeo, medaya y plakkaat pa e scolnan ganado. Minister Endy Croes y IBISA ta invita henter pueblo di Aruba pa bin apoya nos mucha- y hobennan den nan deporte escolar.