Dialuna ultimo, a tuma luga un reunion na Parlamento di Aruba, cual e fraccion di AVP a yama. Prome cu a inicia cu e disertacion, Minister Endy Croes a expresa cu e ta lamenta cu mayoria di e parlamentarionan di e partido di AVP no tabata presente. Pues, nan no ta carga e responsanilidad di nan trabou y no por tabata presenta ni pa e reunion cu nan mesun fraccion a yama.

Durante e disertacion, Minister Endy Croes a expresa cu e kier keda corda e fecha di 24 di april como un dia historico pa Aruba, como cu riba e fecha ey, na aña 1983, 40 aña pasa, riba un diadomingo atardi, nos Libertador Betico Croes a wordo tira pa un agente policial na Veld di Winston. Minister Endy Croes a menciona cu e tabata mucha e tempo ey y e tabata na e sitio. E Mandatario di Deporte ta sigui bisa cu esaki a pasa un siman prome cu eleccion y e ta corda con pueblo a reacciona na e momento devastador ey. E eleccion ey tabata despues cu nos lider inmortal Betico Croes a logra dia 12 di maart 1983 e status aparte pa Aruba y no obstante el a ricibi un bala y tabata den exterior, pueblo a sa di honr’e cu 10.506 voto. E tempo ey solamente 35.898 hende por a vota aki na Aruba, cual 20.788 persona a vota MEP. Finalisando, Minister Endy Croes a indica cu e no kier splica cu su intencion no ta pa simplemente splica e historia, sino pa recorda pueblo e trayectoria impresionante cu e Partido di MEP a pasa aden. Masha danki na tur cu e sostene e lucha aki, na tur homber y muhe balente cu a sostene nos Libertador Betico Croes.