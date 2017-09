Minister Eman y Bermudez ta purba “make up” e crisis financiero di nos pais

Andin ta di opinion cu ministernan Eman y Bermudez ta usa mas make-up cu den beauty salon, pa nan purba tapa e realidad financiero pesimo di nos Pais.

E dos ministernan a mustra cu nan ta hopi contento cu e ultimo rapport di CFT, y riba dje ta mal interpreta e rapport. Nan ta lubida Aruba a ser poni bou di supervision financiero di CFT a base di e mal maneho financiero di e propio minister Eman, despues cu na 2014 Reino Hulandes no kier a duna permiso pa firma presupuesto financiero 2014, cual a resulta den un welga di “Ensure” di minister Eman.

En conexion cu e debe grandi aki pais Aruba ta bay tarda, si nada no tuma luga, un averahe di 27 aña pa re-paga e debe. Den apenas cuater aña Sr. Eman, pa su falta di vision, a hinca Aruba den e debe aki. Fuera di esey Aruba ta pagando como 230 miyon na servicio di debe di interes, cual no ta disponibel pa hinca den Aruba su economia.

Pues e realidad ta cu Aruba ta den un situacion financiero precario, pesey ta haya cu minister Bermudez y minister Eman ta purba cu “make-up” pinta e situacion financiero miho di loke e ta.

Practicamente ful e presupuesto 2017 su fundeshi ta basa riba e refineria, riba re-apertura y riba benta di parti di dje, etc. etc. Awor ya caba nos ta bayendo pa mita di September y 67 miyon lo no a drenta caha di pais Aruba ainda.

Andin ta di opinion cu e debe pa fin di e aña aki lo reduci un tiki via un truco tecnico financiero: e gobierno aki a fia placa na cuminsamento di aña na interes reduci, pa awor aki bay refinancia un segunda tanda di debe na final di e aña aki, tecnicamente e debe nacional ta bay baha un tiki, pero hecho ta cu e debe nacional ta na 86% di GDP.

Pa un economia manera Aruba e qouta di debe mester ta rond di 40% di GDP y di Aruba pues ta na 86%: si e debe nacional via e truco financiero aki baha pa fin di e aña aki un tiki, elo baha den porcentahe kisas te cu 82% pa 80% di GDP, dus leuw di e 40% di GDP. Pues asina mes Aruba lo keda na dobel di loke ta recomendabel pa economia manera Aruba. Ademas no mester lubida cu e isla aki ta balansa riba 1 pilar economico so.

Andin Bikker ta haya cu ta hopi iresponsabel di un minister di finansas gradua den Fiscaal y minister Mike Eman gradua den Notarieel recht, pues personanan cu mester sa miho, ta purba bende Pueblo un 6 pa un 9. Basicamente nan kier purba mustra cu cos ta alentador, pero e realidad amargo ta cu Aruba ta den debe y tambe e futuro generacion ta den debe dor di e mal maneho financiero cu Mike Eman a hiba den su vision fracasa.