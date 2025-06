Tayer riba Autismo ta un paso firme pa inclusion y sosten pa famianan Arubano

Diabierna tardi a tuma luga un tayer importante organisa pa Fundacion Autismo Aruba hunto cu otro stakeholders, cu e meta pa fortalece e cadena di sosten pa mucha y hoben den e spectrum di autismo. E evento aki a uni diferente profesional, mayor, representante di instancianan relevante y lider di comunidad pa traha hunto riba consciencia, referencia y inclusion.

Minister di Salud Publico y Asunto Social drs. Mervin Wyatt-Ras a asisti na e tayer di Autismo y a duna un discurso den cual e mandatrio a enfatisa cu “Autismo no ta un sentencia. Un mucha of un persona cu tin autismo ta un individuo unico cu retonan special. Un persona cu derecho.”

Durante e actividad, e derechonan esencial di personanan cu autismo tabata e enfoke di atencion:

Derecho pa ricibi cuido y ser protehi

Derecho pa haya ayudo y sosten adecua

Derecho pa haya oportunidad pa desaroyo di talento

Derecho pa bay skol y sigui forma su futuro

Derecho pa inclusion den comunidad, sin discriminacion ni bully

Den nos comunidad, personanan cu reto, limitacion of problema manera autismo, ainda ta confronta exclusion, falta di comprension y desbentaha. E tayer a pone enfasis riba necesidad urgente pa:

Diagnostico y referencia trempan

Referencia rapido na medico y experto

Reduccion di e tempo di espera

Trato segun condicion individual

Uzo efectivo di data pa traha maneho basa riba realidad

Vision y maneho duradero riba largo plaso

Segun Minister Wyatt-Ras, gobierno ta trahando riba reforma legislativo pa:

Fortalece e ley di bijstand y e ayudo pa personanan cu limitacion

Duna sosten financiero pa famianan cu mucha den edad 0-16 aña

Sostene ideanan y plannan pa educacion y desaroyo continuo di e muchanan

“Cu apoyo y yudansa trempan, comprension, empatia, educacion pa famia y comunidad, inclusion, nos por yuda un mucha of hoben cu autismo haya su caminda den skol, trabou y den comunidad,” Minister Wyatt-Ras a bisa.

E tayer di awe ta parti di un movemento pa crea un Aruba mas husto, mas comprensivo y mas accesibel. Un pais unda tur individuo, sin importa su desaroyo, por conta riba sosten, respet y oportunidad real.