Diamars atardi, Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers, hunto cu un team di Cuerpo Policial, Bureau City Inspector y DIP, a haci un bishita na ex warda di polis na Wilhelminstraat pa mira e situacion actual di e edificio despues cu esaki a keda invadi pa adictonan ambulante.
No ta desconoci cu pa varios aña tabatin problema serio di schimmel den e edificio principal di Polis situa den Wilhelminastraat. Despues cu e situacion a bira practicamente imposibel pa traha den dicho edificio, a muda varios departamento di KPA pa otro banda di caminda den e edificio unda antes tabata DIMAS. Na 2023 a muda KPA Oranjestad pa e edificio nobo situa banda di e rotonde di Paardenbaaistraat.
Mientrastanto, e edificio cu pa hopi tempo a fungi como e centro di husticia, a deteriora y a practicamente bira un centro pa adictonan ambulante. Na varios ocasion, Cuerpo di Bombero mester a paga diferente candela cu e adictonan aki ta cende den e edificio, cual na su turno ta forma un peliger serio pa e edificionan den cercania si dado caso e candelanan aki sali for di man.
Pa e motibo aki, Minister Dowers a dicidi cu ta basta cu e problema aki y hunto cu otro instancianan ta laga cera e edificio aki hermeticamente pa ningun adicto mas por drenta. Lo haci trabao di limpiesa y cu cement y bloki cera tur posibel entrada pa asina trece alivio pa e bisiñanan eybanda.
E problematica di adicto ambulante ta keda un reto serio cu mester atencion y Minister Dowers ta comprometi pa hunto cu demas coleganan minister, trece solucionnan structural y trece alivio. E solucion pa adictonan ambulante no ta un “quick fix” sino ta rekeri ademas e compromiso di varios instancia relevante.