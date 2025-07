Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a tuma nota di declaracion haci recientemente door di ex-prome minister Wever Croes, caminda el a indica di bay demanda y tene Minister Dowers personalmente responsabel, relaciona cu suma, debe y/of pago di compania di utilidad.

Cu asombro Minister Dowers a constata e disparate aki y na mes momento recorda e ex-prome minister cu mescos e ta kere di bay tene hende responsabel, na e momento aki tin hende cu ta bay tene e responsabel. Ta su persona ta tras di tur locual a tuma luga.

Un ex-prome minister cu, na prome luga a nombra henter su famia y partijraad di MEP den e organisacionnan gubernamental aki, haciendo cambio den statuut y practicamente podera y haci nan mes doño di compania. Tin cu keda ripiti pa pueblo compronde.

Parlamento di Aruba a nombra un gobierno, y como tal mester por tin e autoridad di por maneha na drechi, conhuntamente cu compania di utilidad di e pais / di pueblo.

“Mi ta reta Evelyn Wever-Croes pa e publica e reglanan di Bon Gobernacion / Good Corporate Governance y cual el a tene su mes na dje”, ta palabra di Minister di Husticia Arthur Dowers.

Minister Dowers ta reta Evelyn mustre na unda den e regla ta stipula cu por nombra henter su famia y amigonan den un raad. Tambe si por indica na unda den e regla ta poni cu por tin nombracion di su swa, su primo, su actoprimo y tur cu ta riba lista di MEP.

Tambe Minister Dowers ta pidi pa indica den regla di Good Corporate Governance unda ta menciona cu e famia den raad, ta sinta den reunion y haci negoshi personal y purba gana placa riba lomba di e compania. Ta situacionnan cu a tuma luga durante su gobernacion.

Un miembro di hunta di comisario sinta eynan sin cu por bisa nan nada, sin cu por comproba si nan ta produci si of no den nan funcion. Ademas di esey na momento cu gobierno cambia, enbes di tene honor na nan mes, kier cobra sumanan cuantioso, casi shen mil florin.

Esakinan ta regla di Good Corporate Governance cu Evelyn a traha y cu Minister Arthur Dowers ta apela na su persona pa e publica nan, pa asina por bay den un debate habri cu n’e relaciona cu e materia en cuestion.

Esun cu ta biba den cashi glas no mester tira piedra. Analisa bon ken tur ta den raad, kico nan a yega di haci. No ta di awe a drenta politica y ta masha hopi cos e ta na altura di dje. “Si kier tene na nivel halto of kier baha na nivel di caya, djis laga sa, pasobra no ta di awe mi ta”, Minister Dowers a bisa.