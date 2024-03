Minister di Turismo a ricibi un invitacion pa bishita Privada Stays. Un boutique hotel nobo cu ta plania pa habri su portanan den tres luna.

A ricibi un recorido unda Minister Oduber a keda encanta, impresiona y ta aplaudi inversionnan cu no solamente ta beneficioso pa nos economia local, pero ta un muestra tambe di un proyecto low impact y high value cu ta conforme e maneho di ministerio di turismo.



E boutique hotel aki ta sirbi como un ehempel cla di e compromiso di Gobierno pa cu turismo cu ta consiente di medio ambiente. Construccion ta encarga door di contratista local, enfatisando e importancia di participacion di nos mes un hendenan y tambe asina sosteniendo negoshinan local. Door cu a scohe expertonan local, e proyecto no solamente ta stimula economia local, pero tambe ta garantisa un toke unico cu ta refleha e esencia di Aruba.Privada Stays tin un compromiso solido pa cu energia renobabel. Tin solar panels ariba dak, asina aprobechando solo di Aruba pa cu e necesidadnan di energia di e hotel. Esaki claro ta reduci “carbon footprints”, pero tambe ta crea un modelo pa integracion di tecnologianan nobo den e sector di hospitalidad. E proyecto ta full off grid.Tambe tin un enfoke vital ariba conservacion di awa. E boutique hotel ta reusa awa pa hardin, demostrando un enfoke responsabel riba maneho di reuso di awa. Door di incorpora practicanan manera esaki, e establecimento ta mustra dedicacion no solamente pa brinda un experiencia luhoso, pero pa haci esaki cu un impacto consciente riba medio ambiente.Un otro logro notable ta maneho di sewage pa propio cuenta di e hotel. No tin ningun presion adicional riba RWZI. E compromiso aki pa maneho responsabel di sewage ta coincidi cu e vision di nos Gobierno pa promove practicanan sostenibel den sector di turismo. E proyecto aki ta LEED certified y sigur lo por fungi como e standard nobo di con proyectonan lo mester wordo desaroya.

Ta evidente cu e boutique hotel chikito aki no ta solamente un iniciativa di hospitalidad, sino un faro di inspiracion pa futuro di turismo. Exito na Lejuez Group cu Privada Stays cu lo ofrece un experiencia distinto na turistanan.