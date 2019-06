Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber presente na e inauguracion di un vuelo nobo entre Aruba y New York

Den presencia di Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber, Sr. Nelson Cortes y ekipo di American Airlines, Aruba Tourism Authority, ehecutivonan di Aruba Airport Authority N.V. y demas invitado a yama bon bini na e vuelo nobo y directo for di La La Guardia Airport (LGA) na Queens, New York.

“Den e ultimo aña nan aki como Minister di Turismo nos a conoce desaroyonan sumamente positivo den e area di Aviacion caminda entre otro na december 2018 nos a agrega 2 vuelo directo di American Airlines: uno for di Chicago y uno for di Dallas. Awe un biaha mas nos ta agrega otro vuelo directo di American Airlines na e lista di logronan esta un vuelo for di La Guardia Airport di Queens, New York. Un di e mercadonan mas grandi y importante di Merca. Cu e vuelo aki nos ta sigui fortalece Aruba como un destinacion turistico.”

E vuelo di La Guardia-Aruba ta un logro grandisimo considerando e hecho cu ta unicamente 2 destinacion American Airlines ta bula for di La Guardia New York pa Caribe di cual Aruba ta un di nan.

E hecho cu den pasado gobierno di MEP a logra pa Aruba tin pre clearance pa merca tawata instrumental den e decision di American paso e aeropuerto di La Guardoa ta un aueropuerto nacional. Esaki ta demostra cu ora MEP ta den gobierno nos ta goberna cu vision pa futuro.

E vuelo nobo aki lo ta un vuelo di diasabra cu Boeing 737-800 cu no menos di 16 asiento den first class y 144 asiento den e cabina principal. Pasaheronan cu vuelo pa La Guardia lo sali for di Aruba 14:10 PM y lo yega La Guardia 19:00 PM

“American Airlines ta un partner valioso pa nos destinacion, y como cu aumento di airlift ta crucial pa Aruba su crecimento turistico y exito continuo, e buelo nobo aki ta sigui integra nos sector turistico den un mercado esencial cu ta New York City,” asina Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a bisa.

E aerolinea tin un presencia fuerte den Caribe cu mas di 900 buelo semanal durante e high season na 38 destinacion. Actualmente American ta opera servicio henter aña for di Aruba pa Charlotte, Dallas/Fort Worth, Philadelphia, Miami y New York y servicio temporal for di Chicago. E ta importante pa menciona cu e buelo aki ta posibel danki na e facilidad di US Pre-Clearance na aeropuerto, mirando cu La Guardia Airport no tin nan propio facilidad di imigracion.

Den nomber di Gobierno di Aruba mi kier a felicita Aeropuerto di Aruba, Oficina di Turismo y specialmente e ekipo completo di American Airlines pa e logro grandi cu nos ta celebra awe. Ta keda demostra cu minister Dangui Oduber ta trahando duro cu resultadonan concreto pa nos unico pilar economico. Su accionan y decisionan ta muestra di esaki.

