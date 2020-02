Minister di Turismo Dangui Oduber a ser presenta cu e resultadonan di e “doorlichting” haci na AZV

Pa prome biaha den historia gobierno y AZV laga haci un investigacion profundo riba e gastonan di AZV y tambe pa duna un proyeccion pa futuro y kico ta e risico cu esaki ta bin cune.

Director di AZV Sr. Ruben Goedhoop a presenta e resultadonan di e investigacion aki na Minister Dangui Oduber. Tabata tin varios punto cu sigur a hala atencion. Por a nota cu gastonan di cuido medico a subi di 357,3 miyon florin na 2014 pa 425,7 miyon na 2018. Si nos compara y “benchmark” e aumento aki cu otro paisnan rond di mundo, por bisa cu esaki no ta un aumento excesivo compara cu otro paisnan. E gastonan medico di otro pais an ta aumenta na e mesun forma. Na aña 2016 gasto di cuido medico a costa 3576 dollar pa persona cu ta biba na Aruba. Gastonan den cuido medico cu ta relativamente halto ta entre otro Diabetes, Nierdialyse y otro malesanan cronico. Minister su vision ta pa promove un miho cuido medico y un miho calidad di bida pa e poblacion di Aruba. Pa es motibo aki a bin cu un plan nacional di prevencion riba malesanan no contagiabel.

Otro forma di tuma medida pa reduci gasto ta pa e AZV, Hospital y ImSan traha hunto pa hisa calidad di cuido mientras ta baha e gastonan. Un ehempel ta si por utilisa un localidad so pa Dialyse y otro facilidad pa un otro servicio medico, asina balansando e trabou y gastonan enbes di competi cu otro.

Digitalisacion y innovacion den cuido tambe ta e futuro pa cuido medico. Ideal ta si por haci triage via un app of facetime cu bo dokter di cas y a base di esey elo por consehabo si ta necesario pa acudi personal serca di dje of continua cu “Self Care” na cas.

Un otro punto remarcabel ta cu 4% di e aseguradonan di AZV ta contribui na 40% di gastonan di AZV. E edad promedio di e aseguradonan di AZV na aña 2014 tabata 38.7 y ta proyecto cu esaki lo bira 40.5 den 2020 y cu proyeccion pa aumento continuo den futuro. Esaki gran parti tin di haber cu e “vergrijzing” cu Aruba ta aden actualmente cu tambe lo conoce un aumento continuo.

Abase di e resulatdonan di e investigacion haci na AZV, lo bai over na haci un “plan van aanpak” pa asina garantisa sostenibilidad di e fondonan di AZV pa futuro.

