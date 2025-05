Dialuna atardi, sr. Jose Maria, General Manager di Secrets Aruba, sr. Fernando Vega, CFO di Secrets, y sr. Alejandro Murcia, Director di Three Rivers Real Estate, a duna un caluroso bonbini na Minister di Turismo, mr . Wendrick Cicilia, na e hotel luhoso Secrets Aruba na Sero Colorado.

Durante e bishita, e Minister a ricibi un recorido amplio y detaya den e facilidad moderno, mientras cu e ekipo di gerencia a comparti informacion importante di e progreso di construccion y plan di apertura. Fase 1 di Secrets Aruba ta yegando su culminacion y ta planea pa habri oficialmente dia 5 di juni proximo, cu 304 kamber di “unlimited luxury”, considera como categoria di 5 strea.

Un punto cu a resalta durante e bishita tabata e compromiso firme di Secrets Aruba pa cu nos naturalesa, specificamente su aliansa y contribucion na e Plan Nacional di Reforestacion di Gobierno. Den henter e proyecto, gerencia di Secrets a pone naturalesa den centro di su desaroyo. Tur rond di e hotel, a planta un gran cantidad di vegetacion local manera cadushi, bushi y otro mata nativo, cu tabata original di e zona, pa promove biodiversidad y restaura e ekilibrio ecologico cu a sacrifica durante construccion.

E proyecto no ta solamente un resort luhoso, pero un modelo pa desaroyo responsabel: un resort cu ta busca pa crea bienestar economico mientras cu ta proteha y eleva e balor natural di Aruba. E iniciativa di reforestacion no ta un gesto simbolico, sino un esfuerso sostenibel y structural pa replanta un gran cantidad di mata di manera responsabel y segun e guia di e plan nacional.

Esaki ta prueba cu desaroyo no necesariamente mester sacrifica naturalesa. Por tin progreso, turismo y empleo, mientras ta proteha e herencia natural pa nos generacionnan futuro.

Concluyendo su bishita, Minister Cicilia a expresa su apoyo total pa e tipo di desaroyo cu ta pone sostenibilidad y naturalesa na mesun nivel cu turismo y economia.