Minister di Transporte ta informa e siguiente relaciona cu DTP

Relaciona cu e incidentenan cu a tuma luga dia 20 di november 2019, tocante e ruta cu chauffeur di diferente autobus tin cu core conforme nan (permiso di explotacion) exploitatievergunning, mi tin cu duna e siguiente remarkenan.

Departamento Transporte Publico ta resorta bou di e ministerio cu ta encarga cu transporte di persona. Departamento Transporte Publico ta encarga pa ehecuta e Ley di (Transporte di persona) Personenvervoer pa loke ta trata otorgacion di un exploitatievergunning (permiso di explotacion), pa duna conseho na e minister en cuestion y pa e registracion y administracion di esaki. Alabes e departamento ta encarga pa hiba supervision pa cumplimento di e ley aki.

Conforme articulo 34b prome inciso (lid 1) di e ley (Transporte di persona) “Landsverordening personenvervoer” (LvPv) (AB 1995 no. GT 23) tin ambtenaarnan nombra via decreto gubernamental encarga pa supervisa y controla cu ta cumpli cu e normanan stipula den e ley.

Dicho decretonan ta publica den Landscourant di Aruba. Ademas inciso 2(lid 2) sub c ta autorisa e ambtenaarnan menciona den e prome inciso pa para cualkier vehiculo cu ta haci transporte di persona como nan profesion, solamente den caso cu esaki ta necesario pa nan por ehecuta nan funcion.

Articulo 24 di e decreto gubernamental “Landsbesluit Algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) ta defini cu ambtenaarnan uniforma di Cuerpo Policial of otro ambtenaar uniforma por medio di un decreto gubernamental tin e autoridat pa para of pa forsa un vehiculo pa para. Den e caso aki e inspectornan uniforma trahando na Departamento Transporte Publico (DTP).

Tambe kier recorda cu articulo 20, di ley Persoonvervoer ta duna cu por revoca e exploitatie vergunning pa un periodo defini door di e Minister di Transporte y Comunicacion por medio di un Decision Ministerial cu su argumentacion, den caso cu e vergunninghouder no mantene su mes na e stipulacionnan di su vergunning.

Cu esaki mi kier avisa cu basa riba e controlnan interno y externo cu ta tumando lugar door di DTP y basa riba e resultadonan di esaki y na momento cu constata cu vergunninghouder ta desviando y no ta cumpliendo cu locual ta stipula den su vergunning, e ultimo aki lo ricibi un advertencia por escrito.

Seguidamente lo revoca pa un periodo defini, e derecho di explotacion di e vergunninghouder, si no duna oido na e advertencia anteriormente ricibi.

Finalmente si e vergunninghouder persisti den no cumpli cu e stipulacionnan den e vergunning y sigui kibra e reglanan door di actua contra dicho stipulacionnan, hasta despues di ricibi e prome advertencia por escrito y e revocacion pa tempo defini, lo bay over na revoca e derecho di explotacion definitivamente y no lo bin na remarke pa haya un derecho di explotacion mas.

Tema: Informacion General referente DTP

Fecha: 21 november 2019

