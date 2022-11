Durante weekend Minister Arends cu ta encarga cu transporte a presencia un momento historico ora Aruba ta bira e prome pais den region Caribe cu ta haci un vuelo cu un avion electrico.

Como inicio di e congreso di Dutch Caribbean Cooperation of Airports “Flight to the Future”, unda representantenan di tur seis isla den reino a bini hunto pa comparti conocemento y dialoga riba un futuro sostenibel di aviacion pa asina considera alternativa pa reenforsa e conexion aereo entre islanan den Reino Hulandes cu bista riba baha gasto y emision.

“E tabata un honor di por a haci e prome vuelo electrico den Caribe”, Minister Arends a cuminsa ta bisa, “Awe nos por wak cu e soño di por biaha den un forma sostenibel ta mas cerca cu nos ta kere y awe Aruba ta posiciona su mes como lider riba mapa mundial cu e prome vuelo aki”.

Minister Arends ta gradici autoridadnan di aviacion civil di islanan den Reino Hulandes pa nan rol extraordinario pa acelera e vision pa un alternativa sostenibel den transporte aereo. Tambe na coleganan minister cu ta sostene e esfuersonan nan aki cu enfoke riba sostenibilidad.

Invitacion ta bai na pueblo henter pa pasa admira e avion electrico na e International Jet Hangar na Aeropuerto International Reina Beatrix.