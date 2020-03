Minister di Transporte Sr Chris Romero: DTP ta haciendo nan control tur dia y te hasta avisonan ta sali

Minister Chris Romero encarga cu Transporte diaranson mainta a topa pafo cu e taxistanan cu a presenta na porta di Gobierno pa entrega un manifiesto. Minister a duna di conoce a hereda un situacion di problema den e.o e departamento di DTP, y e mes un taxistanan vocifera esaki. Por conta riba mi man si ma duna hende verguning y cosnan cu ma hereda nos ta trahando pa drecha. Ta asina cu e controlnan ta tumando luga y e ta keda un dificultad si bo tin tanto hotel y un aeropuerto con ta bay aloca asina hopi hende un caminda y DTP ta haciendo lo maximo pa bin cu cambio y cu nos falta di personal ta logico pero ta haciendo e trabou manera debe ser y minister di turismo tambe ta yuda di su banda vociferando na e hotelnan y otro instancianan di tipo di cosnan cu no mag tuma luga te hasta carta ta keda manda pa esun cu tin e permiso bou su nomber pa mantene bo mes na bo permiso su reglanan y no desvia na dje.

Periodista a puntra e minister unda e accionnan ta debi cu e taxista y autobusnan ta tuma nota cu no tin control pa loke ta taxi pirata, y e mandatario a menciona cu a haya hopi carta caba unda avisonan a keda saca y te hasta caso nan kier lanta. Tin taxistanan cu no ta mantene nan mes na regla y otro vehiculonan di tour operador cu tambe ta hayando e avisonan aki por escrito for di DTP, aki bo ta wak con e controlnan ta wordo haci maske a haya un departamento den un dolor di cabes pero DTP ta riba nan pia haciendo e trabou y accion ta wordo tuma. E gruponan di taxista cu tin nos ta atendiendonan y no ta manera ta ser bisa cu no ta worry cu nan pero e mandatario ta tuma nan preocupacion y tin puntonan cu sigur ta valido y casi tur tin nan atencion y contesta

