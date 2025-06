Recientemente, Minister di Salud Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras, a ricibi un delegacion oficial di e Pan American Health Organization (PAHO) na oficina di e Ministerio na Cocolishi. E reunion a tuma luga den contexto di fortifica cooperacion regional y evalua e direccion strategico pa salud publico na Aruba.

For di 2012, PAHO ta brinda sosten continuo na Aruba den forma di conseho tecnico y asistencia strategico riba temanan crucial di salud. Durante e intercambio recien, un di e temanan principal cu a atende tabata e aumento alarmante di malesanan no-comunicabel (NCD), manera problemanan cardiovascular, cancer, pulmon, y diabetes. PAHO a subraya cu esakinan tin prioridad halto y ta pone un presion financiero enorme riba e sistema di cuido medico na Aruba.

Minister Wyatt-Ras a indica cu e dato tecnico y sosten di PAHO ta esencial pa Gobierno por desaroya un maneho di cuido preventivo pa mitiga e gastonan medico y reduci e cantidad di malesanan cronico. Nos comunidad ta enfrenta un realidad caminda sobrepeso y obesidad ta aumenta, y esaki ta pone nos comunidad den riesgo. E unico manera pa enfrenta e problema serio aki ta cu data concreto, cooperacion entre institutonan medico y accion preventivo.

Un di e pasonan importante cu a ser identifica ta e necesidad pa mehora e colaboracion entre Hospital Horacio Oduber y Centro Medico IMSan, pa comparti informacion medico y optimalisa maneho di casonan. E strategia pa un maneho mas eficaz y dirigi ta clave den e desaroyo pa futuro.

Na e reunion tambe a trata e importancia di innovacion tecnologico den cuido medico, incluyendo e uzo eventual di sistemanan robotico y inteligencia artificial. Minister Wyatt-Ras a enfatisa cu Aruba no por keda atras den e desaroyonan moderno cu por mehora eficiencia y cuido pa nos comunidad.

Adicionalmente, e delegacion a discuti un plan pa haci cierto facilidadnan medico mas “baby friendly”, cu enfoke riba screening y monitoreo structural di e muchanan for di nan nacemento, den colaboracion cu DVG y Wit Gele Kruis. E obhetivo ta pa fortifica e base di salud for di edad mas tempran.

Ademas PAHO a presenta e Country Cooperation Strategy (CCS) 2025-2030, cu ta delinea e prioridadnan strategico pa Aruba y cu ta alinea cu e necesidad nacional y obhetivo mundial. E CCS ta representa un formato pa traha colectivamente riba temanan avansa di WHO pa garantisa un impacto real den salud publico.

Minister Wyatt-Ras a expresa su gratitud pa e colaboracion continuo cu PAHO, y a reafirma cu Gobierno ta comprometi pa sigui traha riba un sistema di salud cu ta moderno, accesibel y sostenibel, pa bienestar di tur hende.