Diabetes ta wordo categorisa como un malesa no transmitibel (NCD’s). E malesanan aki tin e tendencia di un duracion largo y ta e resultado di un combinacion di factornan. Diabetes por ta genetico of por desaroya dor di un estilo di bida no saludabel (“unhealthy lifestyle”). Diabetes ta causa problemanan cardiovascular, cieguedad, problema cu riñon y amputacion di pia. Segun cifranan di AZV den aña 2020 tabata tin 8.5% di e poblacion di edad entre 25 aña pa 64 aña den registro di censo cu ta sufri di diabetes tipo 2 na Aruba.

Tur aña e Dia Mundial di Diabetes ta enfoca riba un tema specifico. E tema e aña aki ta “Diabetes: E acceso na e cuido di diabetes”. Aki Ministerio di Salud Publico conhuntamente cu e stuurgroep di e plan nacional di prevencion di NCD’s ya caba ta trahando riba un plan di accion pa reduci e factornan di risico cu ta ocaciona entre otro obesidad cu ta un di e causantenan di diabetes.

Pesey Minister Oduber ta bay bin cu un clinica di obesitas cu lo ta situa na Hospital mes. Minister Oduber ta haciendo su maximo esfuerso pa logra habri e clinica aki pa december di e aña aki. Na e clinica aki personanan cu ta obeso lo haya un guia profesional pa yega na hiba un bida mas saludabel y preveni asina tur e malesanan NCD’s cu obesidad por trece cune.

Banda di esaki Aruba ta conta cu Centro Diabetico cu ta specialisa den e cuido di e pashent diabetico. Ademas tin un Fundacion Diabetico cu tin como meta pa crea conciencia den e comunidad di Aruba tocante diabetes y mehora e calidad di bida di e persona diabetico.

Mandatario Dangui Oduber ta splica cu den cuadro di prevencion, su persona ta haya cu ta di sumo importancia pa conscientisa comunidad riba por ehempel e consumo di sucu y e efecto cu e tin riba salud. Sucu ta un producto cu hopi lihe ta contribui na sobre peso y tambe na malesanan cronico. Tin estudionan hopi extenso haci cu ta demostra con esaki por causa cancer y hopi otro malesanan NCD’s mas. “E problema mas grandi ta cu sucu ta practicamente den tur cos cu nos ta come y bebe. Ta yega momento pa nos para keto y realisa kico nos ta alimenta nos curpa cu ne”.

E mandatario a sigui bisa cu a keda demostra cu dor di mantene un peso saludabel, participa na actividad fisico y un alimentacion saludabel bo por baha e risico pa haya diabetes tipo 2. Tambe ta un hecho cu un persona diabetico por logra regula e nivel di sucu den su sanger y consecuentemente baha e risico pa complicacion, door di haci cambionan na estilo di bida y uzando su remedinan manera prescribi.

Minister Oduber a expresa cu lo sigui traha conhuntamente cu stakeholdernan den ehecucion di e plan nacional di prevencion di malesanan di NCD’s pa haci cu prevencion ta bira parti di nos cultura, aportando asina na un Aruba mas saludabel. Finalmente e mandatario ta gradici tur e dunadornan di cuido cu ta esnan cu ta hunga un rol crucial den prevencion y maneho di diabetes.

