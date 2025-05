Diaranson mainta, Minister di Salubridad Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras a realisa un bishita importante na Departamento di Salud Publico (DVG) y Jeugd Gezondheidszorg (JGZ). Durante e bishita, e mandatario a haya un recorido detaya den e diferente seccionnan di DVG, cu tin e regie di nos sistema di cuido.

Durante e bishita na DVG, Minister a haya un recorido na e diferente seccionnan manera Management, Seccion di Malesanan Contagioso, Seccion Sanitario cu ta responsabel pa duna certificado di salud, Seccion di Certificacion Medio Ambiental y Epidemiologia. E minister a cera conoci cu un ehecutivo di RIVM for di Hulanda, un experto den crisis management relaciona cu malesanan infeccioso, cu ta yuda prepara nos instancianan pa responde eficazmente na situacionnan di emergencia mundial.

Judelca Briceño, miembro di Management Team, a duna un presentacion amplio riba e funcionamento interno di DVG y su rol crucial den prevencion, monitoreo y liderazgo den maneho di cuido medico na Aruba. DVG tin un rol strategico den guia y coordinacion di cuido medico, trahando hunto cu otro entidadnan den e sector.

Na JGZ, e enfoke ta riba monitoreo di salud di hubentud, for di e periodo di baby pa medio di Gele Kruis te cu edad di adolescencia. A subraya e importancia pa un sistema pa monitorea salud di mucha y crea un protocol pa colabora y intercambia informacion entre instancianan relevante. Mester tin un red di cooperacion cu ta ‘come in place’ den casonan di sospecho di abuso, pa proteha nos muchanan.

Minister Wyatt-Ras a splica cu hunto cu DVG, JGZ y otro instancia den sector medico, lo mester fiha e maneho pa sigui eleva e calidad di cuido medico na Aruba. Minister a expresa su satisfaccion cu e nivel di compromiso y profesionalismo demostra y pa nan determinacion y dedicacion na bienestar di nos pueblo.