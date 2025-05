Minister di Salud Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras, a forma parti di e ceremonia di graduacion di Xavier School of Medicine, caminda e minister a duna un discurso na e graduadonan di Class of 2025, nan famia, amigonan, docente y miembro di e Board of Trustees.

Durante su discurso diasabra ultimo, Minister Wyatt-Ras a expresa su gran honor di por ta parti di e celebracion grandi aki cu ta un punto crucial den bida di e graduadonan, tanto esnan for di exterior como e grupo di graduadonan local. “Ta un placer pa mi pa comparti e momento aki cu boso, ora cu boso ta cera un capitulo importante y ta habri un capitulo nobo y desafiante,” e Minister a bisa.

E mandatario di Salud Publico a felicita e graduadonan pa nan determinacion y perseverancia durante nan trayectoria aki na Aruba, indicando cu nan no solamente a logra pasa nan examen cu exito, pero nan a gana un posicion den un comunidad mundial di salud cu tin necesidad urgente di nan energia, conocemento y compasion.

Minister Wyatt-Ras a subraya cu e profesion di cuido di salud no ta solamente relaciona cu medicina, pero tambe di humanidad. “Un bon cuidado ta esun cu ta duna un diagnostico corecto, pero tambe ta scucha su pashentnan cu atencion” e mandatario a expresa. “Salud ta relaciona cu confiansa, empatia y presencia.”

Minister Wyatt-Ras tambe a haci un yamada na e graduadonan pa considera un dia bolbe sirbi den region, incluyendo Aruba mes, caminda e necesidad pa profesionalnan di salud ta crece continuamente.

Na final, Minister a reconoce e facultad y staf di Xavier University pa nan dedicacion den formacion di e profesionalnan, pero tambe di su rol social. Ademas Minister Wyatt-Ras a dirigi palabra di gratitud na e famianan cu a guia y apoya e graduadonan pa yega e meta final.

“Graduadonan di Class of 2025, esaki ta boso momento. Boso tin e formacion, e diploma y awor e responsabilidad. Uza esakinan cu sabiduria y cu balentia. Uza esakinan bon! Masha Pabien!