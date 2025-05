Diaranson mainta Minister di Salud Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras, hunto cu Prome Minister Mike Eman y Director di AZV, ir. Edwin Jacobs, a anuncia un paso importante pa cuido medico na Aruba. Entrante 1 di mei, tur remedi cu anteriormente tabata cubri pa AZV prome cu pandemia, pues ta elimina varios for di e lista positivo di remedi na botica.

Durante 2021, gobierno anterior, den cuadro di e Landspakket, a tuma e desicion doloroso pa corta 60 miyon florin for di sector di cuido medico. E medida aki a inclui recorte den salario di profesionalnan di salud, y a pone hopi remedi for di e lista positivo cu AZV no ta cubri. Hopi a sinti e consecuencia cu nan tabata obliga di paga remedi prescribi y hasta mester a scoge entre nan salud y nan necesidadnan diario. Pa hopi, esaki a crea desesperacion, frustracion y falta di confiansa den e sistema.

Awe AZV a ricibi e lista positivo nobo cu e remedinan cu lo bolbe cubri. Segun Director Edwin Jacobs, lo manda e lista formalmente na tur botica y dunado di cuido, pa asina entrante 1 di mei, tur hende por haya nan remedi prescribi sin costo. Pronto lo publica e lista positivo cu tur remedi riba e website di AZV.

AZV awo ta dispone di sistemanan automatisa pa monitorea e uzo di remedi y preveni abuso den prescripcion. E recuperacion economico di Aruba a percura pa genera mas entrada pa e fondo di AZV y awo mester integra e costo adicional di remedi den e maneho financiero di AZV.

Gabinete AVP-FUTURO ta cumpli cu su promesa di comparti progreso cu pueblo. Acceso na cuido medico di calidad ta un derecho fundamental y Minister Wyatt-Ras lo percura pa cumpli cu esaki debidamente.