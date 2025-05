Dialuna mainta, Minister di Salud Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras a haci un bishita di trabao na Fundacion pa Esnan cu Problema di Oido y Habla (FEPOH). Durante e bishita, Minister Wyatt-Ras a ricibi un recorido di e facilidadnan for di Kristal van Nes, Manager y Logopedist cu ta responsabel pa e maneho diario di e fundacion.

FEPOH ta un institucion reconoci na Aruba cu tin hopi experiencia den guia, duna conseho y sosten pa ciudadanonan cu tin dificultad pa capta sonido, tanto den combersacion como den otro forma di comunica. E fundacion ta brinda guia na mayornan cu tin yiunan cu problema di oido y ta traha campañanan di conscientisacion y prevencion pa promove un comunidad mas inclusivo y informa.

Ta bon pa menciona cu FEPOH actualmente ta atende mas cu 100 cliente, principalmente muchanan cu ta yega na FEPOH pa medio di recomendacion di dokter di cas, scol of via e mayornan mes. Ademas di problema cu oido, hopi di e clientenan ta enfrenta reto den nan capacidad pa comunica, conoci como TOS (taalontwikkelingsstoornis), un desaroyo limita di e habilidad di uza lenguahe.

Den un sociedad realmente inclusivo, tur mucha mester haña e mesun oportunidad pa desaroya segun nan potencial, sin importa nan limitacion. No por laga ningun mucha atras.

E bishita di Minister Wyatt-Ras ta reafirma e compromiso di gobierno pa sigui apoya institucionnan manera FEPOH, cu tin un rol fundamental den promove un sistema di salud y educacion mas husto y igual pa tur ciudadano.