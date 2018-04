Minister di Salud a reuni cu stakeholdernan envolvi den renobacion y expansion di Hospital

Minister Dangui Oduber a reuni cu tur stakeholders envolvi den e proyecto di renobacion y expansion di Dr. Horacio Oduber Hospital.

Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber a reuni cu tur stakeholders envolvi den e proyecto di renobacion y expansion di Dr. Horacio Oduber Hospital den un esfera sumamente constructivo y positivo na unda cu tawata tin hopi deliberacion y discusionnan sano na bienestar di e proyecto cu den futuro nos lo por ta orguyoso di dje y caminda cu un miho calidad di cuido por wordo brinda den un hospital moderno y amplio. E reunion tawata di un magnitud grandi caminda cu HOH, SOGA y ABV a participa na esaki cu nan respectivo delegacionnan. E mandatario di Salubridad Publico a haya sumamente necesario pa yama e reunion aki pa asina tur e partidonan hunto cu gobierno por ta riba e mesun liña di entendimento encuanto e proyecto aki. Por bisa si cu e mandatario por medio di e reunion aki a reitera claramente cu gobierno no ta bay acepta pa tin mas cambionan grandi na e asina yama ‘scope of work’ di e proyecto aki na unda cu lo por tin consecuencianan financiero, pa cu e gastonan di e proyecto. Actualmente e suma cu gobierno mester paga SOGA na huur ta 30 miyon florin pa aña, esaki tawata na inicio di e proyecto proyecta na 21 miyon florin caminda cu esaki a sigi subi den e ultimo añanan aki te na 30 miyon florin pa motibo cu diferente cambionan a wordo haci na e ‘scope of work’ na unda esaki a wordo amplia cu entre otro sala di operacion nobo, intensive care unit, microbiology, etc. cu a aumenta e ‘budget’ of miho bisa a pasa e ‘budget’ inicial pa mas cu 110 miyon florin extra. E minister tawata hopi cla den e reunion aki cu ‘the sky is not the limit’ y cu e partidonan mester traha di awo padilanti cu miho comunicacion pa asina evita cu ta sigi bin gastonan adicional.

Minister Dangui Oduber a keda sorprendi pa tende cu pa cada siman cu e proyecto aki wordo ‘delayed’ e ta costa nos un suma di 90,000 dollar adicional. ya caba ta premira cu e gastonan pa tardansa (delays) pa cu e proyecto aki lo costa pais Aruba 16 miyon adicional. Esaki ta absurdo y ta p’esey e minister a pone hopi enfasis riba comunicacion entre HOH y SOGA caminda esaki mester ta uno optimal pa evita mas tardansa na e proyecto aki. Den e reunion a wordo haci diferente palabracionnan cu cada partido envolvi den e proyecto aki, na unda cu di awo padilanti cada partido mester tin un miho entendimento kico tur ta wordo spera di cada un y kico ta e responsabilidadnan cu cada un lo mester bay carga pa asina garantisa cu e proyecto aki ta

wordo termino den su termino proyecta actualmente. E proyecto aki inicialmente tawata plania pa termina na juni 2019 y actualmente esaki, a base di retrasonan cu a wordo confronta cun’e den

transcurso di ehecucion di e proyecto, a wordo hala atras te mei 2020.

Un aspecto sigur cu pa e mandatario di Salubridad Publico ta importante ta transparencia. Y esaki a keda demostra un biaha mas den e reunion aki, na unda cu e representante di e trahadonan na hospital esta sindicato ABV a wordo invita pa minister Dangui Oduber pa asina ta presente na e reunion. E sindicato tawata presente cu su delegacion y a keda masha contento di por a participa na e reunion, na unda cu nan como representante di e trahadonan a haya mas informacion tocante e proyecto y cierto problemanan tambe cu a surgi den transcurso den e añanan aki cu e proyecto y e motibonan su tras.

Pa varios tempo caba sindicato ABV tawata ayanan mes confronta cu e problemanan diario cu tawata surgi durante e trabounan di construccionnan na hospital. Un ehempel sigur tawata e diesel spill di aña pasa na unda cu full hospital mester a wordo evacua y e holonan toxico cu a afecta e trahadonan di operatiekamer, radiologia y botica na unda cu e operacion diario di hospital a wordo afecta. Den e reunion e minister a accentua cu e siguridad di e trahadonan ta hopi importante pe y e lo zorg pa gerencia di hospital garantisanan tambe un ‘safe work environment’ pa asina nan por brinda e cuido necesario na pashentnan. E minister tambe a informanan cu e sucedido di algun siman atras cu e holonan toxico na hospital tawata tin su debido atencion y a actua mesora na unda cu a duna TNO ‘opdracht’ pa bay investiga di unda y pakico e holonan aki ta drenta den hospital. E minister ta bezig tambe cu un otro instancia internacional reconoci pa haci investigacionnan di aire den e habito hospitalario, pa asina tin dos investigacion imparcial cu ta wordo haci pa asina bin saco afo di unda e holonan aki ta bin, pa asina esaki wordo soluciona, pa e trahadonan por tin un ‘safe work environment’. Mester bisa si cu construi y renoba un hospital cu ta den pleno operacion no ta algo facil, e ta trece hopi retonan cun’e.

E mandatario ta instituyendo un comision pa asina haci un ‘quick scan’ completo di e proyecto aki pa asina determina na unda mester bay focus riba dje durante un investigacion oficial cu lo dura algun luna. E comision oficial cu lo wordo institui despues di e ‘quick scan’ lo bay investiga e proyecto aki di comienso te awo. Na final di e investigacion aki minister lo informa parlamento y pueblo di Aruba di e resultadonan debidamente.

Loke si a constata ora a drenta gobierno na november 2017 ta cu, e minister actual a haya un desaster di maneho locual ta regarda e proyecto di hospital aki, na unda cu ex minister Schwengle no tawata haci su trabou manera mester ta y tawata hopi dehado mes. E ex minister aki cu tawata forma parti di e gobierno anterior di asignatura berde tawata bon na altura di tur e problemanan actual na hospital y no tawata haci nada pa cu esaki. Y loke ta mas sorprendente ta, cu den su periodo como minister e tawata mas den hospital cu e tawata na bestuurskantoor y como tal no ta compronde con e la laga tur e problemanan grandi aki sosode siendo bo ta den hospital casi diario. Y loke tambe a resalta durante e reunion tawata cu nunca a sinta na mesa cu ABV manera cu a sosode den e reunion aki. Ta p’esey ABV a keda masha contento pa al fin wordo envolvi den e proceso di informacion na unda cu nan por informa nan trahadonan laborando den hospital adecuadamente. Mester por tene consideracion cu e trahadonan paso nan ta laborando den un situacion unico caminda cu bo tin un construccion andando den un hospital den operacion completo.

Como minister di Salubridad Publico, Sr. Dangui Oduber ta haciendo su maximo esfuerso pa maneha e proyecto di renobacion y expansion di nos hospital na un forma responsabel y diligente, pa asina garantisa cu gobierno y eventualmente pueblo no haya mas gasto cu ya tin cu e proyecto actual. Na final di dia e proyecto ta pa nos tur cu ta biba riba e isla aki y como tal mester wordo termina den bon forma pa asina garantisa cu nos tin un producto final di calidad.

E mandatario ta finalisa bisando cu e ta compromete su mes cu pueblo di Aruba cu e lo bay finalisa e proyecto aki sin gastonan adicional pa pueblo di Aruba y dentro di e tempo nobo stipula of proyecta actualmente cu ta mei 2020 pa e proyecto aki keda entrega.

