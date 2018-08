Minister di Salubridad Publico ta desmenti informacion circulando tocante Zika

Minister Dangui Oduber ta lamenta profundamente con websitenan local ta hunga cu nos unico pilar economico y tacrea panico inecesario relaciona cu e noticia di zika. Ta parce cucueste loke cueste kier kibra nos economia.

Minister Oduber a keda completamente asombra diasabra atardidespues cu nan a tuma nota di informacionnan incorecto cuCenter for Disease Control CDC recientemente a publica riba su website.

Lista CDC

Desde e outbreak di ZIKA na fin di anja 2016 CDC a traha unlista di tur e paisnan na mundo unda Zika ta circula. Tur pais/islacu tabatin Zika a wordo poni ariba e lista aki pa seguridad di hende muhernan na estado.

Zika a bira endemico na tur e paisnan aki, esaki kiermen cu zikata keda circula una bes introduci na e pais. Kiko e paisnan akimester aplica ta prevencion. Dus duna tur e informacionnannecesario na e biahero (den e caso) encuato e situacion di Zika. Pero tambe duna e informacion aki encuanto casonan di zika na e organisacionnan.

Na 2016 y te na mitar di 2017 DVG a keda manda informacionna ATA encuanto e situacion di Zika pa asina informa e turistanan encuanto esaki. E informacion aki ta importante pa e keda activo, asina e biahero por wak cu tin accion ta wordo tumapa evita cu e biahero por wordo infecta cu e virus. Tambe taexisiti un programa cu e hotelnan pa nan ta liber di criadero.

Locual Aruba por hasi ta keda transparente cu e informacionencuanto zika. Akinan ta na unda International HealthRegulatios (IHR) ta un tool hopi importante pa usa. IHR ta exigisi tur pais pa na ta transparente den nan informacion encuantoZika. Si keda transparente lo no stroba e trafico di hende of comercio.

Enberdad e noticia aki no ta nobo, pero tampoco e ta di alerta pasobra Aruba no ta den ningun situacion di epidemia of alerta pa cu Zika. E ta un noticia bieuw.

Mester remarca cu CDC ta publica e mesun informacion pavarios otro isla den Caribe incluyendo Barbados, Boneiro, Corsou, Nevis, Saint Lucia y US Virgin Islands (USVI).

A.T.A. lo continua cu esfuersonan pa comunica desaroyonandebidamente na bishitantenan como tambe socionan den turismo. Ademas, ta bon pa remarca cu no obstante e outbreakna 2016 y djey continuacion di e fenomeno aki, den sector di turismo e impacto a ser mitiga y turismo di Merca –mirando cuta papiando aki di CDC cu ta un organo Mericano- a crece cu10.6% na 2017 y ta creciendo cu 7.4% te cu awo. Tambe mesterremarca cu publicamente CDC no a publica nada referente e noticia cu a sali diasabra ultimo localmente.

A.T.A. ta sigui monitorea e situacion di serca y lo sigui ta den contacto estrecho cu Ministerio di Salubridad y e departamentonan concerni.

Departamento di Salud Publico Aruba tin ci informa communidad cu actualmente na Aruba nos no ta experenciandoningun brote di Zika tampoco Dengue ni Chikungunya. E informacion publica pa CDC unda ta duna e impresion aki no tacuadra cu realidad.

Actualmente Ministerio di Salubridad Publico ta den conversacion cu e expertonan di e programma World MusquitoProgram pa bini cu mihor formanan pa preveni e tipo di  criaderonan aki.

