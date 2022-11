E siman aki Aruba ta anfitrion di e 22 conferencia di Memory of the World Latin America and Caribbean MOWLAC cu ta e organo regional di UNESCO cu desde aña 1992 tin na su encargo pa preserva y brinda acceso na documentacion y herencia digital di relevancia grandi pa tur persona na mundo. E meta di e programa ta pa evita cu, entre otro, guera, intrankilidad social, falta di recurso, sabotage, comercio ilegal y destruccion, por causa cu documentonan historico por disparce di e memoria collectivo di humanidad.

E conferencia a conta cu participantenan di Aruba, Brasil, Colombia, Argentina, Grenada, Mexico, Uruguay, Corsou, Trinidad and Tobago, Ecuador y Panama, cu despues di e pandemia por a topa otro atrobe pa reuni. Banda di nan trabou, e participantenan a haya e oportunidad di conoce Aruba y cera conoci cu nos esfuerso pa conserva y haci nos herencia cultural accesibel pa un y tur.

Minister Maduro a hiba palabra na ocasion di apertura di e conferencia y a expresa cu e reunion aki ta uno historico pa Aruba ya cu e obhetivonan di MOWLAC ta alinea completamente cu e esfuerso y prioridad di Gobierno pa preserva y haci nos patrimonio documental, digital y audiovisual di Aruba accesibel. E mandatario ta orguyoso cu Aruba ta pionero riba e trabou aki den nos region. Ministerio di Cultura ta trahando pa educa comunidad riba e importancia di e trabounan aki pa nos Pais y awo e conferencia di MOWLAC ta un excelente oportunidad pa pone mas enfasis riba e trabou pionero haci na Aruba riba e tereno di conservacion y pa haci nos herencia accesibel.

Minister Maduro ta orguyoso di por informa cu durante e conferencia di MOWLAC, e delegadonan a eligi sr. Peter Scholing di Aruba como Presidente di e Comite di MOWLAC representando e Paisnan di Caribe.

Esaki sigur ta un logro bunita pa Aruba cu ta accentua e trabounan pionero haci na nos Pais pa conserva y haci nos herencia documental accesibel. Masha danki MOWLAC pa e confiansa deposita den Aruba y nos profesionalnan. Danki pa kere den Aruba!