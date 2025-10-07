Minister mr. Wendrick Cicilia ta avansando riba e tema di jeugdminimumloon (salario minimo pa hobennan). E mandatario a indica cu ta trahando duro pa logra introduci jeugdminimumloon pa 1 di januari 2026. E echo aki ta refleha e compromiso pa ehecuta un maneho di laboral cu ta enfoca riba mehora e proteccion di tur esnan cu ta participa den nos mercado laboral. Den e liña di cambia di e sistematica cu calcula salario minimo pa ora, awo ta na turno inclui mas proteccion pa nos hobennan den nos leynan y nos regulacionan laboral.

E mandatario e indica cu ta un placer pa por traha ariba un concepto cu ta carga e aprobacion amplio di Parlamento di Aruba. Minister Wendrick Cicilia a referi bek na reunion publico cu a tuma luga riba 2 di september unda e traha e ley di salario minimo pa ora. Tur fraccion den Parlamento di Aruba a aproba un mocion presenta pa introduci “jeugdminimumloon”. Minister Cicilia a indica cu e union riba e tema aki ta su motivacion pa keda cla cu ne prome cu 1 di januari 2026.

E mandatario su tarea ta pa regla den un Landsbesluit (decreto) e introducion di e jeugdminimumloon. Minister mr. Wendrick Cicilia a indica cu e ta satisfecho cu e avance y ta convenci cu pa dia 1 di januari 2026 tur cos lo ta cla pa introduci e “jeugdminimumloon”.

Aruba ta e unico pais den Reino sin un “jeugdminimumloon”

Locual ta remarcabel ta e echo cu tur otro pais den Reino Hulandes ya caba a introduci e “jeugdminimumloon”. Aruba ta unico pais cu ainda no e regla esaki.

Minister mr. Wendrick Cicilia e indica: “Na momento cu ta trata di proteccion di nos hendenan y mas aun nos hobennan, nos NO por keda atras, mester actua awor.”

Corsou, Bonaire, Sint Maarten y tambe e islanan BES a tuma e paso aki caba. Aruba no por keda atras. Pa e motibo aki, e mandatario a pone e tema aki como prioridad, generando un aprobacion di conseho di minister pa duna prioridad den e proceso legislativo. Den e contexto internacional, diferente pais na mundo a introduci esaki pa asina cumpli cu e norma internacional prescribi pa ILO (International Labour Organization).

E proceso aki tambe ta garantisa cu Aruba ta cumpli cu e normanan internacional di labor manera e convenio 131 di ILO. E proceso aki no ta pa solamente harmonisa e tema di “jeugdminimumloon” den Reino Hulandes pero tambe garantisa cumplimento cu e normanan di ILO.

Rapport 2022: Het Jeugdminimumloon op de Arubaanse Arbeidsmarkt

Na aña 2022, Departamento di Labor a emiti un investigacion cu participacion di diferente gruponan di interes referente e tema di “jeugdminimumloon”. E animo tabata positivo pero pa motibo cu e mandatario di partido MEP no tabatin e tema aki como prioridad no a pone riba agenda di maneho nacional di Pais Aruba. Minister mr. Wendrick Cicilia a pone e introducion di e “jeugdminimumloon” riba e agenda nacional di labor y a tuma decision concreto pa introduci esaki.

E rapport a menciona algun beneficio importante:

• Aumenta e participacion di hobennan riba nos mercado laboral pa asina nan por adkiri experiencia y crea mas cupo di empleo pa e hobenan.

• Motiva un pago husto pa labor ehecuta pa hobennan.

• Garantisa cu esnan cu ta activo economicamente, keda motiva pa sigui studia y no ta bandona e proceso di formacion academico pa drenta den e circuito laboral.

E sistematica den reino y internacional ta simpel. E “jeugdminimumloon” ta un porcentahe di e salario minimo pa adulto cu ta keda subi ta na momento e hoben bira mayor di edad. E rapport ta conclui cu e mesun sistematica aki tambe ta aplicabel pa Aruba. E meta principal ta pa garantisa cu esnan cu ta economicamente activo, ta ricibi un salario husto y cu e ley aki ta stimula e hobennan pa continua cu nan estudio.

Minister mr. Wendrick Cicilia a laga traha un nota di maneho riba e tema di “jeugdminimumloon”. E mandatario a actua lihe riba e tema aki y hunto cu Departamento di Labor a formula un nota di maneho pa asina inicia e proceso pa introduci “jeugdminimumloon”. E nota di maneho ta sugeri edad, procentahe y condicionnan pa e dunado di trabou. E contexto di Aruba ta determina cu e decreto mester ta pa hobennan di 15 te cu 17 aña y cu e procentahe minimo di salario ta no menos cu 70% di salario minimo pa adulto. Minister mr. Wendrick Cicilia ta convenci cu e elementonan aki ta suficiente pa cumpli cu e metanan principal cu ta garantisa salario husto pa e hobennan y stimula nan pa sigui cu nan formacion academico.

Proceso administrativo legislativo

Desde di e nota di maneho skirbi di 24 di september 2025, e mandatario e manda esaki cu un peticion formal na Sociaal Economische Raad pa emiti un conseho. Den e liña di e consehonan anterior, SER tambe ta boga pa introducion di un “jeugdminimumloon” y e reafirma esaki den nan conseho riba e concepto di ley di “minmumuurloon”. A manda e peticion pa un conseho dia 4 di october pa SER y e mandatario ta warda riba esaki pa asina por inicia e proceso pa redacta e decreto pa introduci “jeugdminimumloon”.

Minister mr. Wendrick Cicilia ta trahando diligentemente riba e tema aki y ta contento con lihe e proceso ta avansando. E mandatario e indica cu esaki ta un di hopi ahustacion positivo cu lo introduci pa mehora e posicion economico, social y legal di tur cu ta participa na e circuito laboral.