Minister di Labor durante Dialogo Tripartite Laboral

Actualmente ta tumando luga e Dialogo Tripartite Laboral, unda cu na december tabata tin e Pre Congreso unda cu a stipula e Plan di Accion pa e aña aki, cu apoyo di gobierno di Aruba, pa crea un structura di dialogo y consulta, discusion y participacion permanente entre gremionan social y sindical y gobierno di Aruba, pa atende tur e puntonan cu ta di prioridad segun tur e stakeholdernan pa nos pais.

Sr. Glenbert Croes, minister di Asuntonan Social y Labor, a splica cu di parti di gobierno nan tin 5 punto. Esaki ta e ley di ARBO, Ley di Siguridad y Salud na Pia di Trabao pa tur trahado, tur sector, salario minimo, edad di pension, Uitzendbureau y revision di tur ley laboral, cu a wordo aproba na 2013.

Ta un agenda cu ta un congreso cu ta tumando luga ariba diferente temanan y tambe ta un serie di reunionnan cu ta tuma luga ariba diferente temanan. Pero tambe lo tin un comision tecnico cu lo bin hunto cu lo bin cu recomendacionnan pa tur partido haya otro den e dialogo tripartidista. E meta di e reunionnan aki, no ta pa laga e diferencianan kibra un for di otro. Al contrario, unda cu tin areanan comun, loke si por logra. P’esey mes den e congreso, mirando cu hopi discurso a wordo duna na december, awo ta momento di bay ‘directo al grano’. Traha y Dios mediante, lo por tin e prome acuerdo entre tur e gremionan pa loke ta trata e ley di ARBO, of sino, cu lo pone un mecanismo pa yega na un producto final di e concepto di ley cu tin ariba mesa. Waki si ainda tin contribucionnan cu kier wordo duna, pa despues, for di e dialogo por mand’e pa Conseho di Minister, pa su consideracion y aprobacion, pa e pasa e proceso legislativo (parlamento).

Pa loke ta diferencia di opinion, esaki ta normal. Pero no lo laga diferencianan di opinion, daña tur cos. E avanse di temanan ta importante. Pa loke ta e ley di ARBO, esaki ta conta cu apoyo amplio. Pa loke ta e salario minimo, esaki ta un tema dificil. Pero lo laga comision di expertonan traha ariba esaki. Tambe e edad di pension, Minister Presidente ta trahando ariba diferente scenario y for di dialogo kier wak e manera, con tur hunto ta yega na un consenso ariba e tema aki.

Uitzendbureau, kier wak con ta elimina e abuso cu derecho, trahado y oportunidad di trabao, door di e malpractica di tur dos banda. Di parti di Uitzendbureau, aunke e minister no ke generalisa, pero tambe esun cu ta duna e trabao. E ta crea oportunidad pa bypass, viola no solamente ley laboral, pero tambe derecho di trahado. Pero tambe, mester haci full un reevaluacion di e leynan cu a wordo introduci na 2013. E cos no ta caba awe, pero e ta apenas cuminsando. Pero ta spera cu e trabao serio cu e comision tecnico, unda cu tabata tin sindicato, gremionan comercial y gobierno den e comision, pa prepara e structura aki. Tin un structura, tin un bestuur, tin reglanan, cu dado momento lo bira un proceso di mecanismo di consulta permanente pa papia di tur e temanan di interes nacional.

Depende di ki tema tin, diferente ministernan concerni, tambe lo ta na mesa pa representa nan respectivo sectornan. Kier crea un ambiente di paz, dialogo y consenso pa interes comun por yega na un interes comun cu otro y tambe na interes comun di nos pais, segun minister Glenbert Croes, di Asuntonan di Labor y Social.

