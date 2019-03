Minister di Infrastructura ta aclaria: “Lo no tin aumento di prijs ariba granit”

Dos di e companianan mas grandi na Aruba, cu pa motibo di decisionnan di gobierno, nan lo bay hisa nan prijs di granit. Pa motibo di esaki minister di Infrastructura a acerca Fata Morgana y lo bay acerca tur e otro companianan pa splicacion, pero a bin resulta cu ta trata di un mal comprondemento atrobe.

E minister ta sinti cu tin diferente factornan cu ta contribuyendo na e mal comrpondementonan aki y na cierto momento a sali afo cu nan a kere cu ta aki dos luna nan lo mester stop di coba santo y graniet. A splica cu gobierno lo kier pa den un periodo di dos aña, den un fase transitorio nan lo kier yega na e punto cu nan lo no sigui coba mas debi na e daño haci na e medio ambiente y santo. No ta un secreto cu e cobamento cu tin ta tumando luga, unda cu casnan ta menos di 10 m leu di buraconan cu ta yega te na 70 m di profundidad. No ta solamente daño na e meido ambiente, pero tambe e daño higienico y e cobamento cu ta tumando luga.

P’esey a anuncia dos aña di transicion, y minister ta contento cu un di e companianan mas grandi na Aruba, a notifica DIP y a anuncia cu nan no ta bay aumenta nan prijs entrante 1 di april na e suma cu nan a pone. Al contrario, nan ta contribui na economia di pais Aruba, nan ta papia di respeta e derecho di contratistanan chikito, cu ya caba tabata tin prijsnan stipula basa ariba prijs bieu y esaki lo keda respeta.

Si e mandatario a splica cu tin hopi mal informacion eyfo. Dos aña gobierno a pone como fase transitorio. A yega na un acuerdo biaha pasa durante e manifestacion, ariba nan peticion pa bin cu’n comision di trabao, pa investiga kico ta costa pa importa. Gobierno a bay di acuerdo cu tur tres peticion di nan. A bin cu’n MB, a pone cu entre 3 cu 6 luna, e comision cu mester duna un conseho y ta nan mester ta bay tin miembronan den dje. Dus esunnan cu ta representa companianan cu ta coba como tambe e chauffeurnan di truck. Y nan mester duna gobierno conseho si en berdad aki 2 aña mester para cobamento, kico ta e costo y su consecuencianan.

Algo cu e mandatario a aclaria cu e no ta bay duna niun grupo nobo permiso pa importa santo di afo. Al contrario, un di e condicionnan ta, cu esunnan existente, dus companianan cu awe ta coba na Aruba, sea coba santo of kibra piedra, lo tin e prome opcion, pa nan importa, aki dos aña, e permiso pa importa na Aruba. Pa ta cla, no ta e intencion pa e minister y esaki e mandatario ta confirma cu ni un permiso adicional a wordo duna. Tur e companianan cu ta activo, di 4 cuater cu tabata bezig ta cobando rond di Sero Cristal y Babijn, tres di nan a palabra cu gobierno caba cu nan no ta sigui cu nan operacionnan. Dos di nan a aplica pa un tereno na Barcadera, pa un industrial.

Asina tambe e discusion tocante Seroe Cristal ta yegando su final. E compania cu tabata produci concreto, lo muda tur nan facilidadnan. No ta bay tin esaki, ya cue ta para por completo. Ta keda un so, cual gobierno ta papiando cu nan, pa nan por reuza e tereno aki pa otro metanan, y duna nan e oportunidad pa nan reubica nan mes den areanan industrial, Barcadera, etc. Tur e storianan cu ta core rond, cu lo privilegia amigo, no ta berdad. Poco poco hendenan ta cuminsa compronde, cu claramente si bo ta coba den un area, cu ta protegi, bo lo mester bay di eynan. Tur otro area cu ta permiti pa cobamento tuma luga, y 90% di companianan cu ta coba santo y kibra piedra, ta sigui cu nan operacionnan normal.

Como gobierno a bisa, cu si ta bay bin abuso, cu ta redobla prijs of hisa prijs di e forma ey, gobierno tambe tin terenonan cu ta bay yuda tur e truckdrivernan aki, pa nan lanta nan companianan chikito, pa duna prijs di baca flaco, p.e. na Gavilan. Y lo por habri pa companianan existente bay coba granit, pa bende esaki cu e comunidad na prijs di comunidad.

Tabata declaracionnan di e minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.

