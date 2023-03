Ta buscando e manera pa yega na bin cu e ley pa prohibi esaki, maske nos cu pa cambia e ley ta dura hopi, pero a bay riba e ley un poco mas abou pa prohibi esaki, te ora cu oficialisa esaki complet. Minister di Husticia sr Hato a menciona cu hopi hoben ta usando esaki ora di fiesta, esaki tin su risico cune.

Tin luganan tin Balon, no ta di awe pa mayan e ta bira ilegal, si autoridad topa cu hende cu e balon aki y topa cu cualkier persona cu e tanki, polis por actua. Nan por te hasta para e fiesta dal e luga cera, e situacion ta hopi serio mes y ma tume na serio asina minister Hato a menciona.

Esun cu ta bende pronto lo yega na dje cu e por bay cera y mucho mas. Lo tin cu yega na e raiz, pero e tin su caminda. For di momento cu e ley drenta na vigor lastimamente bo no por bay bende esaki mas. Na momento cu ba cumpre bo mester a para keto un rato pa sa e risico di e balon aki.

Si ta pa e minister ta ayera mes, pero mirando e trayecto pa e aña aki mes e ley bira oficial, minister a pidi pa hendenan no usa Balon, debi cu te hasta hende a keda lam, malo y bo por te hasta fayece. E no ta prohibi pa use pero ta canando e ley caba pa esaki bira ilegal, asina e minister di husticia di Curacao sr Hato a duna den un entrevista na Life 92.1 Fm