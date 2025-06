Dialuna mainta, durante un conferencia di prensa, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, a reconoce e importancia di Aruparking cu ta celebrando nan di 10 aña di existencia. Aruparking cu a conta cu sosten di mas di 4 miyon usuario durante di e ultimo decada, a conoce avance den tecnologia durante di e ultimo añanan. Na comienso di su operacion, clientenan por a paga solamente cu florin y awendia a innova y ta ofrece facilidad di pago via carchi bancario y e aplicacion Pay.aw

Minister Dowers a subraya cu Aruparking ta trahando riba un maneho operacional nobo pa garantisa su derecho di existencia y pa amplia e libertad di su usuarionan pa parkeer na cualkier otro sitio. Den e sistema nobo, na luga di uza e number di e parkeervak, lo uza e number di e auto mes. Esaki ta nifica cu un usuario lo por cambia di vak den Oranjestad durante su periodo di pago, con tal cu e ta parkeer den un vak blanco.

Ademas, pa fortalece e control y transparencia, parkeerwachters lo ricibi scanner di man pa verifica si cada number di auto ta cumpli cu e pago di parkeo. Los di esaki, Korps Politie Aruba (KPA) lo inicia cu control riba mal uzo di espacionan publico relaciona cu trafico, incluyendo mal parkeo. A funda Aruparking hustamente pa trece orden den parkeo y haci comercio den Oranjestad miho accesibel.

Operations Manager di Aruparking sra. Channela Maldonado, a expresa gratitud na e comunidad y sector comercial pa nan sosten continuo. E meta di Aruparking ta pa regula e parkeo, promove ordo, accesibilidad y mehora fluho di trafico den centro di ciudad.

Pa celebra nan di 10 aniversario, Director di Aruparking Jean-Pierre Kelly, a anuncia un campaña promocional cu oportunidad pa gana premio pa tur usuario y a splica cu tin tres manera pa participa:

Paga pa parkeo den vak blanco, skirbi bo nomber y number di telefon riba e recibo y deposita e recibo na oficina di Aruparking.

Paga via e app di Pay.aw – usuario ta participa automaticamente.

Usuarionan cu parkeervergunning – participa automaticamente si tur pago ta up to date.

Lo anuncia e ganadonan na fin di juli, fin di augustus y e ultimo grupo di ganado dia 3 di september, cual ta e fecha final di e campaña. Lo publica tur ganado via e canalnan di media social di Aruparking.

Minister Dowers a reitera cu gobierno ta compromete pa un sistema di parkeo husto, moderno y sostenible, cu ta beneficia tanto e usuario individual como e entidad di Aruparking.