Minister di Husticia ta lamenta atraco riba pareha turista

Aña nobo durante oranan di mainta un persona desconoci a atraca un pareha turista. Ta trata aki di un pareha Aleman. Durante e atraco a bay cu un tas cu pertenencia di e pareha. Minister di Husticia mr. Andin Bikker a tuma nota di e echo lamentabel aki y a bay pone su mes na altura di e caso. Segun Minister Bikker el a ser poni na altura di parti atraco team y nan ta trahando cu hopi intensidad riba e caso aki. E pareha a ser atendi pa slachtofferhulp. Minister di Husticia a presenta na Eerste Hulp unda el a combersa cu e pareha pa brinda nan sosten moral y pidi disculpa pa e echo cu den nan vacacion aki na Aruba, ta haya nan mes confronta cu un eventualidad desagradabel asina. Den cooperacion cu instancianan concerni pa cu turismo lo percura pa resto di e estadia di e pareha aki na Aruba lo ta mas agradabel posibel. Como Minister di Husticia e reto ta pa percura pa e tipo di casonan asina no pasa mas. Tambe e mandatario ta hopi gradici cu di banda di e pareha, nan ta compronde cu mundialmente e cosnan aki por pasa y cu apesar di e suceso nan tin bon imagen di isla di Aruba. Nan ta habri pa sugerencianan pa haci nan estadia mas agradabel cu ta posibel. Minister a expresa cu lo bay sinta na mesa cu instancianan concerni pa intensifica e siguridad na Aruba. Prioridad awor ta pa tuma mas agente policial den servicio. Esaki ta parti di programa di gobernacion unda lo pone un averahe di 200 polis adicional. Los di esey, den diferente area di e isla unda circunstancia vunerable por presenta, lo haci e partinan aki mas sigur. Minister Bikker tin hopi confiansa cu atraco team, lo resolve e caso aki pronto. Ta di lamenta cu un persona por a hinca den su cabes pa bay molestia y atraca un pareha turista caminda Aruba su economia ta depende di dje. Cuerpo policial cu su recursonan limita manera cu Minister di Husticia a bin haya e situacion, ta impresiona cu e cuerpo ta haci cu best. E siman aki e mandatario ta bay saca un carta di su ministerio pa tur departamento y tambe cuerpo policial unda nan por expresa kico ta nan punto di preocupacion kico ta material cu falta kico ta recurso cu nan falta pa por brinda comunidad un miho servicio. Asina cu ta na altura di tur e puntonan di preocupacion lo bay inventarisa esaki na fin di januari y den presupuesto 2018 lo bay percura pa aloca e fondonan necesario. E fondonan por garantisa cu e servicio cu e departamentonan ta duna no mester ta menos door cu tin falta di material of falta di recurso segun Minister Bikker. Ta pidi pueblo pa carga un tiki pasenshi ta solamente 30 dia tin di gobernacion y ta bay tuma un tiki tempo, pa restaura bek e siguridad na tur parti di e isla incluyendo areanan manera esun di awe. Mester garantisa siguridad tur parti di nos isla y specialmente di e bishitantenan cu ta e turista cu ta curason di Aruba su economia.