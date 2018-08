Minister di Husticia ta felicita comerciante amigo cu a manda ilegal bek

Na 2011 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) di Hulanda a presenta minister-president Mike Eman cu e resultado di un investigacion cu nan a haci riba peticion di sr. Eman y cu tabata tin como proposito pa incrimina e gobierno di sr. Nelson Oduber. Loke a resalta den e raport aki ta e problema grandi di “kleinschaligheid” di Aruba. Esaki kiermen e contacto casi directo cu e pueblo tin cu e gobernante.

En berdad cu Aruba ta chikito y un politico tin e oportunidad di siña conoce basta habitante di nos isla, pero e pregunta ta cuanto poder e persona humilde lo tin pa logra convence e mandatario pa sigui nan conseho of cumpli cu un fabor personal? E lo ta sosode, pero PRINCIPALMENTE door di esnan cu ta “fluister” nan exigencianan den e horea di mandatario. Esaki sigur ta wordo atendi y scucha debidamente, pasobra nan ta e gran sponsornan di e partido of a yuda e mandatario den su “hobbies” priva manera carnaval.

Diadomingo a tuma lugar un conferencia di prensa cu caracter di urgencia door di e mandatario encarga cu husticia.

E prome punto cu a ser trata tabata ta un diferencia di opinion cu Ministerio Publico cu a atrobe laga un persona husga y haya culpabel pa pedofilia, bay cas prome cu tempo. E minister a declara di ta indigna cu e forma cu e decision a tuma lugar y cu esaki a sosode fuera di su conocimento. Ta hopi strano cu Andin Bikker ta bin cu un ponencia asina fofo, pasobra e cambio di ley aki a pasa den Parlamento sin un voto contra na 2014!! Y esaki despues di un trayectoria basta largo di estudio y discusion. Minister Bikker tabata miembro di Parlamento y pues e tabata hopi bon na altura di e cambio aki, y te con leu cu nos por a averigua ningun amienda a ser presenta pa evita e cambio den ley aki y/o un aumento di castigo pa casonan di pedofelia.

Aparte di esaki e pregunta ta si OM lo tabata tin e obligacion pa comunica e minister riba aplicacion di ley den casonan individual. Te asina leu cu mi sa OM ta un organo independiente cu lo por tin su mesun maneho cu obviamente mester wordo responsabilisa na fin di cuenta si a base di nos leynan vigente y manera menciona, nan a sigui e ley di 2014. Un biaha mas nos mester a tuma nota cu a tira culpa riba e gobierno anterior. Despues di 9 luna ainda por tira culpa riba e gobierno y mandatarionan anterior? E minister actual sa masha bon cu no ta di awor cu KIA ta yen y mester a tuma cierto decisionnan pa laga personanan sali den libertad mas prome cu tempo, despues cu nan sinta 2/3 parti di nan castigo. E lo por a traha proactivo y acerca esnan cu ta atende cu e materia aki pa delinea kico e maneho lo mester bira. Mester warda te ora cu e baca hoga pa e ora ey bay tira culpa riba riba Ministerio Publico cu a actua conforme ley cu e parlamento na 2014 a vota na fabor, sin un voto contra?? Un otro “cheap shot” di e minister aki cu a sigui e mal ehempel di e ex-minister Schwengle cu tambe tabata sconde bou saya di otro.

E di dos punto ta trata e caso di un comerciante cu a tuma trahadornan ilegal na trabou y cu no a aprecia cu Warda nos Costa a bin haci un “inval” na su negoshi. Ela bira un bay bin di informacionnan contradictorio, pero na fin di cuenta diferente trahador a wordo manda nan pais di procedencia bek. Den e caso aki e minister mes a declara cu ela wordo yama dor di un colega minister. Dicon no ta bisa mesora ta cua minister? Ta obvio cu ta Otmar, paso esaki tin un laso hopi estrecho cu e comerciante en cuestion, cu por cierto ta un otro di su sponsornan cu ta wordo previlegia grandemente. Ta pakico e colega a yama? E yamada ey no tabata pa saluda obviamente, pero sigur pa pidi un trato preferencial cu e ta custumbra di duna su sponsor.

Aruba ta en berdad chikito y den hopi ocasion e minister ta wordo involucra directamente den e maneho di e departamento cu ta cay bou di su responsabilidad. Loke ta remarcabel ta cu aki ta trata di un comerciante, cu tambe ta involucra den APA y den e parti di aeropuerto cu ta atende cu avionnan priva. Pues e pregunta ta, si den su propio compania e ta abusa di leynan local, kico por spera e ora di su funccionamento den e dos otro instancianan. E ta un persona di confia?

Algo cu a hala nos atencion ta e hecho cu Minister Bikker a declara cu ela haya mas di 6000 peticion pa estadia/trabou pendiente tranca y cu ela logra baha esaki ta na 1500. Esta cos di gaba!! Esey kiermeen cu ela otorga mas di 4500 permiso? Ta ken su culpa esaki ta awor? Cuanto di esakinan ta a base di e 2000 “ontheffingen” di Paul Croes?

Wel wel, esaki ta cu permiso di DPL? E minister di Labor sa di esaki? Bay ta un minister balente cu ta prefera stranhero riba yiunan di tera. Aki ta Andin Bikker “himself” a duna dispensacion na miles di ilegalnan cu mester a wordo debolbi na nan pais y cu probablemente pa un periodo basta largo no a aporta cu ni un debchi na e caha di gobierno. Y lo no straña nos cu mayan nan lo haya permiso pa trece full nan famia Aruba tambe.

Tur partidonan cu ta sostene e gobierno aki durante e campaña a laga sa di tin un plan concreto pa soluciona problemanan cu e gobierno anterior a laga atras. Practica di tur dia ta indica sinembargo cu parce cu nan ta bezig cu “micromanagement” y cada bes mester inventa e wiel di nobo. Pero colmo de los colmos ta ora mi scucha e minister balente elogia e comerciante/famia/amigo, cu ta e mes a paga pa e ilegalnan sali for di Aruba , cu by the way, ta su OBLIGACION. Indirectamente e minister a duna e comerciante cu a comete un infraccion contra nos leynan, un “pluimpje”, pasobra ya caba esnan ilegal a wordo manda cas. Cuestionabel ta sinembargo e hecho cu e minister atrobe ta laba man, mescos cu e caso di e pedofilnan cu a wordo laga den libertad, prome ta trahador di KIA y awor ta OM.

Pero manera tur “sprookjes” di e gobierno actual, esaki tambe lo tin un happy ending: colorín colorado este cuento se ha acabado.

ARUBA, QUO VADIS!!

