Minister di Husticia ta desesa un miho comunicacion cu prensa

Minister Bikker den su combersacion cu Ministerio Publico a expresa su deseo pa mehora comunicacion cu publico y prensa. Minister mr. Andin Bikker ta amplia mas ariba esaki.

Den su totalidad, mr. Bikker a expresa e deseo pa mehora e comunicacion cu publico y prensa den su totalidad, mantene prensa mas informa di kico ta pasando. Minister di Husticia, durante e tragedia nacional, pa dia tabata duna conferencia di prensa, informacion pa mantene e pueblo den e caso di e dos muchanan, lamentablemente.

Den cuadro di e experiencia aki, el a comunica su deseo na Ministerio Publico, si wak e Landsverordering nan ta un instancia independiente. Como Minister di Husticia, e por duna un conseho, pero nan ta independiente y asina ta suppose di ta. Den cuadro di maneho general, el a expresa e deseo di miho comunicacion cu prensa, pa evita speculacionnan of cu ta cuminsa fabrica storia.

Lo bay cumpli tres siman di gobernacion y no por soluciona tur problema den un dia, pero lo tene cuenta cu esaki. A bin cu cierto sugerencianan con pa mehora e comunicacion cu prensa. No solamente di casonan di procesonan, di sucesonan. Pero e economia ta depende di turismo di cierto mercadonan. Ta masha facil, pa purba daña reputacion di persona of hasta un pais, cu cierto noticianan, pero e ta dificil pa recobra e reputacion, vooral si e no ta basa ariba berdad.

Ora cu cierto noticianan, segun mr. Bikker, sali den noticianan internacional, e ora bo mester ta al momento como Ministerio Publico y como gobierno, pa por duna informacion real time, pa cierto percepcionnan, por hiba nan propio bida. Vooral economia di Aruba ta depende di turismo. E liñanan di comunicacion mester ta habri, te unda cu por. Ministerio Publico por haci proceso di investigacion y dificilmente, constantemente por duna tur detaye di investigacion, pasobra esaki por stroba e investigacion. Mester tin un balansa, di te unda por informa prensa, pa evita cu tin cierto percepcionnan ta bay hiba nan mesun bida. Pero na mes momento e balansa mester tene cuenta cu investigacionnan mester tin espacio y discrecion pa wordo hiba na un manera independiente, y nan ta conclui cu e investigacion tambe tin e proceso di loke ta e “waarheidsvinding”, cu e berdad ta bin dilanti. E balansa mester wordo hiba y siguramente, el a expresa e deseo pa mehora e liña di comunicacion, pero respetando e discrecion y e independencia di e sistema hudicial.