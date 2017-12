Minister di Husticia kier agilisa cierto procesonan pa mehora servicio na publico

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker tabata tin un reunion cu diferente departamento cu ta cay bou di su minsiterio. Un di nan ta Bezwaaradviescommissie LAR, pa cual e minister ta elabora ariba e reunion aki.

E Bezwaaradviescommissie LAR ta e instancia cu or bo entrega un peticion na gobierno cu sib o tin derecho ariba permiso, of a nengabo cualkier peticion, cu ta cay bou di e ordenanza Landsverordering Administratieve Recht, bo tin un termino di mas o menos 6 siman pa entrega un carta di obhecion. Ley ta prescribi cu e Bestuursorgaan, cu a nenga e permiso cu despues di 12 siman, tin un negacion fictisio, nan ta tene un hoorzitting y ta duna conseho na gobierno, minister ariba casonan specifico. Y e conseho hopi biaha tin e discrecion pa sigui of no e conseho. E commissie aki ta existi varios aña caba y ta haciendo un excelente trabao.

E minister a reuni cu nan, pa tackle kico ta e preocupacionnan, manera presupuesto 2018, unda cu mester tene cuenta cu e personeelsbezetting y tambe e cambionan cu nan ta desea cu e leynan cu nan ta trahando bou dje, cual por cierto ta basta anticua. Nan a bin cu proposicionnan pragmatic y bin cu cambionan chikito y e servicio na publico por bay mas eficiente y cu personanan cu kisas aworaki, ta wardando ariba un contesta of hoorzitting, cu e proceso por bay mas lihe.

E gobierno aki ta purba di agilisa procesonan cu e servicio na publico, ta wordo mehora y no ta haya cu ora cu’n caso wordo scucha, cu e personanan cu a entrega un carta di apelacion, ta sinti cu hopi tempo a pasa. Sr. mr. Andin Bikker, como minister di Husticia, ta desea di agilisa e proceso pa bin cu miho servicio pa publico. E ta hopi gradici na e comision Bezwaarscomissie LAR, cu a bin cu proposicionnan concreto.

Mas aleu, e minister a palabra cu regularmente e minister lo reuni cu su departamentonan, pa asina skucha nan preocupacionnan. Tambe ariba e presupuesto 2018 y e presupuesto ta bay sigui, cu por ancra tambe nan pensamento den e toelichting ariba e presupuesto. Ora parlamento haya presupuestonan di e ex- ministernan di Husticia, di 2010 bin ariba, cu un ministerio di un embergadura asina grandi, ta 7 pa 8 pagina di copy paste tabata tin. No tabata tin visibilidad den e maneho di e presupuesto. A pidi e departamentonan pa duna e minister nan toelichting ariba nan presupuesto pa informa parlamento debidamente kico ta nan plannan pa 2018 y kico ta e retonan cu nan tin. Eynan por duna parlamento e oportunidad pa aki, aya bin p.e. cu mocionnan, amiendanan pa pro sigui den e proceso di mehora e servicio na public y nos pais, y ciudadanonan di pais Aruba, cu ta haci uzo di nan derecho constitucional di entrega un obhecion, segun e minister di husticia, mr. Andin Bikker.