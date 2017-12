Minister di Husticia: “Gabinete nobo lo bay modernisa tur ley anticua”

Minister di Husticia mr. Andin Bikker diarason mainta a realisa un bishita di trabao pa cera conoci cu miembronan di Raad van Advies. Conseho legislativo su tarea ta pa duna conseho riba conceptonan di ley y tambe amiendanan cu tin embergadura hopi grandi of notanan di cambio. Raad van Advies ta instrumental debi cu nan ta un colleges van staat cu ta poni den Aruba su constitucion. No por tin un conseho di ley of un landsbesluit cu no por keda sin pasa via Raad van Advies.

Durante bishita di trabao, e mandatario encarga cu husticia mr. Andin Bikker a intercambia den liñanan grandi idea pa loke ta trata legislacion cu ta sumamente importante pa duna atencion na dje. Un di e prioridadnan di e gobierno aki ta, cu lo bay modernisa leynan di Aruba pasobra tin hopi ley sumamente anticua. Minister Bikker a duna un ehempel cu dialuna ultimo gobierno anterior a prepara un ley riba agenda pa trata den parlamento pa loke ta trata contractonan via medionan electronico, y por a tuma nota cu e gabinete anterior a trata di mustra cu esaki ta algo masha innovativo. Segun Minister Bikker, Antias tin e ley aki for di aña 2000 caba. Aki por wak con tardansa tin pa loke ta modernisa Aruba su leynan.

E gabinete nobo aki a pone como prioridad cu ta bay duna atencion pa modernisa tur ley.Durante e encuentro Minister Bikker a presenta na Raad van Advies e academia di ley unda a para keto un rato riba dje. E academia di ley ta hopi importante pa tin huristanan cu tin conocemento pa traha y formula ley como tambe landsbesluit. Durante e reunion e mandatario a sinti cu e miembronan di Raad van Advies tabata habri pa scucha e concepto aki. Academia di Ley ta algo cu for di tempo cu Minister Bikker tabata den Parlamento a presente den encuentro interparlamentario cu Corsou, Sint Maarten conhuntamente cu Aruba y Hulanda, cu basicamente tabata boga pa e idea aki. Den e gobernacion aki Academia di ley ta un prioridad pa ministerio di husticia pa mas pronto cu ta posibel brinda un tipo di opleiding caminda huristanan por profundisa nan mes den e tecnica di traha ley, formula ley pa asina Aruba por tin mas kadercu gobierno por haci apelacion riba nan pa yuda modernisa leynan di Aruba. Minister di Husticia a duna un ehempel pa kico ta importante pa cambio di ley, si mira e tragedia cu Aruba a haya su mes aden di e dos muchanan, unda tin tratado internacional di derecho di mucha, cu mester a ehecuta e leynan aki pa por cumpli cu e exigencianan. For di 2009 caba tabatin rapportnan cu a señala cu Aruba no ta ‘up to date’ cu cierto aspecto y pa falta di prioridad di e gabinete anterior y falta di experticio pa traha leynan te dia di awe no a cumpli cu e rekisitonandi e tratado aki cabalmente. Segun Minister Bikker, cada ley cu kier modernisa y cada ley cu kier introduci como gobierno pa ehecuta un maneho y cumpli cu tratado internacional ta rekeri di experticio. E academia di ley ta sumamente importante y ta un di e temanan cu a papia di dje durante e bishita di minister di husticia na Raad van Advies.

