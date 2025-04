Minister interino di Infrastructura, mr. drs. Arthur Dowers, a realisa un bishita oficial na e area di Colony na unda hotel Secrets ta den un fase avansa di construccion. Durante e bishita, Minister Dowers a haya informacion detaya di e trabao di infrastructura pendiente, particularmente e caminda di asfalt cu mester traha pa facilita acceso pa e hotel. A base di e plan di infrastructura, ya a haya un aanlegvergunning (permiso di construccion), pero esey no ta duna e libertad pa construi sin tene cuenta cu e medio ambiente den e area.

No por elimina e especienan endemico y protehi manera cadushi, bushi, tuna y dadel sin autorisacion special. Pa esaki, un ontheffing ta necesario – un dispensacion formal cu ta permiti pa kita e matanan necesario. Minister di Husticia a referi na un peticion pa ontheffing cu a pidi, di cual a haya un contesta negativo di banda di Ministerio di Naturalesa, pero cu DOW a hala aden mirando cu no ta necesario mas pa kita e matanan den area specifico.

“Pa locual ta trata e caminda patras di e hotel, esaki tin un aanlegvergunning caba. E hecho cu un aanlegvergunning ta otorga no ta nifica automaticamente cu por sigui traha sin cu tur otro permiso necesario ta duna.” E responsabilidad final ta di Gobierno: si nos kier progreso, mester tene cuenta cu nos medio ambiente tambe.

Minister mr. drs. Arthur Dowers a insisti cu tin un obligacion pa realoca of replanta e mesun especie na un otro sitio, segun e condicionnan stipula den e permiso. E discusion riba e caminda patras di e hotel ta andando y Minister Dowers lo evalua si e vergunning existente ta suficiente, of si mester un of otro permiso adicional pa por construi e caminda. Pa tin mas claridad, e minister lo tene un reunion dialuna awo cu tur departamento relevante, incluyendo huristanan, pa determina un maneho mas eficiente y conforme ley pa por continua cu e construccion di e caminda.

Minister Dowers tambe a haci un apelacion firme na e compania constructor pa limpia e area rond di e sitio di construccion, mirando cu a observa un cantidad excesivo di desperdicio, incluyendo material di construccion. E minister a enfatisa cu ta necesario un cambio den e manera cu ta atende cu tipo di desperdicio asina y no a descarta posible sancion si e situacion no ta mehora. Relaciona cu e sistema di riolering nobo cu a traha pa conecta e hotel riba e planta di RWZI na Zeewijk, Minister Dowers a confirma cu esaki ya ta completa. No obstante, e matanan endemico cu a kita riba e ruta cu a construi e sistema di riolering, tambe lo mester replanta na un sitio nobo.