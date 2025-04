Den cuadro di e responsabilidadnan como titular di e Ministerio di Husticia, Minister mr. drs. Arthur Dowers ta compromete pa bishita tur departamento cu ta resorta bao di su ministerio. Esey cu un solo meta: tene contacto directo cu e realidad di e institucionnan, fortalece e laso di cooperacion y traha pa mehoracion continuo den e cadena di husticia na Aruba.

Dialuna 7 di april, Minister Dowers a realisa un bishita di cortesia na Warda di Polis na Oranjestad. Durante e bishita, e mandatario a tene un combersacion ameno y constructivo cu hefe di districto, Sr. Roberto Brown. E bishita tabata un oportunidad valioso pa conoce di cerca e condicion actual di e facilidad, como tambe pa tende directamente di e funcionario publico cu ta sirbi nos comunidad tur dia.

Minister Dowers a expresa su satisfaccion pa cu e warda di polis nobo na Oranjestad: “E edificio ta den bon condicion, limpi y funcional. Esaki ta e standard cu mester tin na tur otro warda di Polis tambe.”

Aunke tin varios reto cu e Cuerpo di Polis ta enfrenta, e Minister a compromete di pone atencion particular riba e peticionnan di cada agente y adresa circumstancianan personal di algun polis . “Un hende cu a dedica su bida profesional na sirbi nos pais, specialmente den momento cu nan ta na final di nan carera, no por bandona e cuerpo cu un sentimiento di menosprecio”, Minister Dowers a declara cu enfasis.

Tocante e plan anterior pa transforma e ex-edificio di Codemsa den un Centro di Husticia, Minister Dowers a informa cu e no a haya un overdracht formal di e minister di Husticia anterior. Sinembargo, a nota cu tin algun trabao minimal cu a tuma luga riba e tereno pero nada mas.

Referente na e edificio bandona na Wilhelminastraat, unda anteriormente tabata e warda di Oranjestad, Minister a indica cu e propiedad ta pertenece na Gobierno y ta na benta. Esaki ta nifica cu pa awo, e warda di Oranjestad lo keda operacional na su localidad actual.

Minister Dowers ta reafirma su compromiso pa sigui pone enfasis riba fortalece e departamentonan di husticia y pa traha na un manera integra, profesional y den dialogo continuo cu tur actor relevante.