Diabierna mainta, Minister Husticia mr. drs. Arthur Dowers a atende e ceremonia di firmamento di e tratado nobo cu U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Como mandatario responsabel pa husticia, Minister Dowers hunto cu Diane J. Sabatino, Executive Assistant Commissioner di Office of Field Operations (OFO) di CBP a firma dos MoU cu CBP relaciona cu uzo di forsa preventivo durante di nan trabao.

E prome MoU firma ta regarda e uzo di klop, pepperspray y handboei durante ehecucion di nan trabao. E otro MoU ta relaciona cu e cooperacion entre CBP y Inmigracion Aruba pa medio di e plataforma digital yama Automated Targeting System-Global (ATS-G) pa intercambio di informacion.