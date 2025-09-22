Dialuna mainta, Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers, despues di un evaluacion di e maneho temporal di regularisacion di personanan indocumenta yama “Hunto pa Progreso”, a anuncia cu entrante 1er di october 2025, stranheronan cu ta indocumenta riba Aruba y cu a drenta prome cu 1 di juli 2025 di forma regular via Aeropuerto Internacional Reina Beatrix por haci nan peticion di permiso di trabao sin cu nan tin (ainda) un dunado di trabao.

“Hunto pa Progreso” ta un maneho temporal di Ministerio di Husticia y ehecuta pa DIMAS, cu ta dirgi riba e uzo optimalisa di e potencial di stranheronan presente, pa cumpli cu e necesidad

laboral den cual personanan sin permiso di trabao, por regla nan status y integra den nos mercado laboral di forma legal.

Na luna di augustus 2025, Minister di Husticia a anuncia tres trayecto den e maneho Hunto pa Progreso;

Trayecto 1: ta duna personanan cu status iregular cu ta trahando caba, e oportunidad pa regla nan papelnan y traha sin miedo di keda deporta.

Trayecto 2: ta duna esnan casa cu un persona local of persona cu status legal, e oportunidad pa forma parti di e mercado laboral, y ademas ta duna nan yiu(nan) riba 18 aña y cu ta studiando na un instituto educacional reconoci na Aruba, e oportunidad pa traha banda di nan estudio, segun e duracion di e estudio.

Trayecto 3: ta duna e personanan cu 5 aña legal, e oportunidad pa haya un permiso Flex pa maximo 5 aña y no ta mara na un dunado di trabao.

Cu e anuncio awe di Trayecto 4, tur stranhero cu ta presente, pero door di overstay di nan estadia turistico cu tin un status iregular y den e lunanan cu a transcuri no tin ni tampoco a logra haya dunado di trabao, awo por procede y haci un peticion pa un permiso di trabao cual ta ser duna pa un termino di1 aña. E intencion ta pa dentro di e periodo di maximo 1 aña e persona por busca (y haya) un dunado di trabao.

E permiso di trayecto 4 ta duna su portador e oportunidad pa traha den servicio na cualkier

compania cu ta registra na Departamento di Impuesto. E permiso di estadia ta uno cu

ta ser duna eenmalig y ta pues di caracter provisorio y transitorio. Su portador ta haya e oportunidad pa dentro di un periodo di 1 ana, busca y haya un dunado di trabao p’e por sigui cu su proceso di permiso di trabao regular.

Trayecto 4 ta drenta na vigor entrante 1er di october y ta termina 31 di december 2025. E oportunidad aki pa personanan indocumenta registra y regularisa nan estadia, ta unico y ta urgi pa haci uzo di esaki prome cu e periodo vence fin di aña.

Despues di e implementacion di e maneho di Hunto pa Progreso, autoridadnan competente lo intensifica e controlnan den empresanan y tambe lo actua contra facilitadonan di personanan cu no ta regular, y por spera cu lo actua cu man duro.

Pa mas informacion di cada trayecto, por bishita www.dimasaruba.aw. Ademas por traha cita pa inicia e proceso door di scan e QR code.