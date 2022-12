Diabierna mainta Departamento di Impuesto a organisa un mainta special pa su empleadonan relaciona cu Dia di Belasting. Minister di Finansa tabata presente y a hiba palabra. Den su discurso e mandatario a trece dilanti cu awe ta recorda Dia di Belasting cual ta 1 di december y ta un bon momento pa nos, funcionarionan di gobierno, reflexiona riba e logronan di un organisacion asina importante pa recuperacion di nos pais. Departamento di Impuesto tin un tarea cu ta carga un responsabilidad inmenso y cu no tur ora ta facil. Enforsa cumplimento di pagonan di impuesto tin su retonan y mey mey di tur e retonan aki, nos belasting ambtenaar ta percura pa colecta entrada di impuesto pa asina Aruba henter por beneficia di e frutanan.

Minister Maduro a accentua cu sin nos esfuersonan y determinacion den nos trabou nos pais no por sigui progresa. E logronan di awe ta danki na perseverancia y dedicacion di cada un di trahadornan na Departamento di Impuesto cu ta haci e diferencia na pia di trabao. Desde pandemia, nos pais a confronta diferente desafionan riba tereno di entrada di impuesto y nos economia.

E mandatario a trece dilanti pa laga nos no perde for di bista cu nos tin cu sigui traha hunto pa logra e metanan nos dilanti. Nos ta hunto riba e caminda pa mehoracion, pues laga nos sigui inspira y motiva otro tumando iniciativa y asumiendo e responsabilidad pa nos metanan stipula.

Minister Maduro ta felicita henter e ekipo di Departamento di Impuesto pa e inmenso trabou den e ultimo lunanan pa logra elimina e famoso atraso den procesamento di cobranza y restitutie di varios aña. Danki pa trece e organisacion up to date den 2022! Un danki di curazon y na cada un di e trahadornan pabien! Un dia sumamente placentero den compania di boso coleganan!