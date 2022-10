Diabierna mainta Minister Presidente y Minister di Finansa a yama un conferencia di prensa extra ordinario relaciona cu e Reunion di Conseho di Minister di Reino caminda a dicidi cu Aruba no ta haya un aanwijzing/instruccion of KB manera a wordo conseha pa Caft.

Ta gradici e ekipo cu a traha dianan largo y bao di preshon

Na prome luga e mandatario a gradici nos bon Dios pa brinda e sabiduria, forsa y pasenshi pa por asumi e responsabilidad grandi pa Pais Aruba. Un trabao cu a wordo haci den ekipo pa cual Minister Maduro a gradici e ekipo cu a yude y muy especial pa a yuda nos Minister President. Tabata dianan hopi largo, sigur traha cu preshon grandi pero awe nos por wak un biaha mas, nos a demostra cu e trabao cu ta wordo haci pa Aruba ta uno serio y di responsabilidad grandi, pero principalmente cu hopi amor y di bon curason pa e pueblo di Aruba.

Henter e ekipo lidera pa Minister President a demostra caracter

Minister di Finansa durante e conferencia di prensa a trece dilanti cu sigur den transcurso di e tempo cu a hiba nos Pais te akinan pa locual ta e conseho di Caft pa Aruba ricibi un KB, esaki a exigi caracter di e ekipo cu a yuda y asesora Gobierno. E mandatario encarga cu Finansa a gradici Minister President cu a demostra no solamente e diplomacia cu bo mester tin como Minister President, pero e guia y e liderazgo pa asina asumi e responsabilidad di hiba e dialogonan necesario. Semper Minister President a keda na mesa, hiba tur discusion necesario cu un meta den mente y curason, cual ta e bienestar di Aruba.

No tin otro hende cu por stima nos Pais mas cu nos mes

Awe e decision di Conseho di Minister di Reino ta cu Aruba no ta haya instruccion y esaki ta e resultado di e trabao responsabel cu a wordo haci desde e prome momento. Aruba tabata sa kico tin cu wordo haci pa nos drecha nos situacion, pasobra no tin otro hende cu por stima nos Pais mas cu nos mes. No tin otro hende tampoco cu por asumi e responsabilidad cu nos como Pais tin cu asumi segun Minister di Finansa. Den nos tin e forsa inigualabel pa bini hunto y haci cosnan bon pa nos Pais.

Nos tin cu keda hunto y sigui traha na bienestar di Pais Aruba

Awo e trabao no a caba, nos tin cu keda hunto y sigui cu e trabao. Awe mainta a sinta un rato cu Caft, kende ta di bishita na Aruba, pa asina por pasa ariba e puntonan. Minister Maduro a trece dilanti cu den bida ta net con bo kier mira e cosnan. Bo tin un escogencia, ta keda na bo si bo ta acepta e critica of bo ta dicidi cu e critica ta eynan y bo kier traha ariba dje na un manera positivo. Na fin di dia, nos tur lo kier logra pa Aruba bay padilanti y cu nos tin un finansa publico sostenibel cu e pueblo ta haya alivionan necesario. Ta nos tin cu maneha e situacion cu nos ta den dje. E realidad financiero no ta cambia, pero si, nos tin cu duna di nos parti pa nos haci e cambionan cu nos kier mira realisa segun Minister di Finansa.

Awo tin trankilidad y confiansa pa sigui traha pa Pais Aruba bay padilanti

E decision di Conseho di Minister di Reino pa Aruba no haya un KB, sigur ta un punto cu ta trece e trankilidad hopi necesario pa nos por tin e confiansa y e forsa pa sigui traha pa bay dilanti. Mundo henter tin wowo riba Aruba y sigur por mira e progreso cu nos a conoce den tempo hopi corto, caminda tabata tin deficitnan grandi y ya caba nos ta bay den direccion di un presupuesto balansa.

Danki na e trabao grandi cu ta wordo haci pa Pais Aruba

Na final Minister Xiomara Maduro a declara cu awo ta sigui riba e mesun caminda cu nos tabata ta prome cu e pandemia caminda a yega na un situacion di surplus di nos Pais. Den pandemia Gobierno a hiba un maneho pa yuda pa e pueblo por tin e alivio necesario. E focus di Gobierno ta dirigi pa nos por bay bek na e situacion caminda no tin deficitnan mas, caminda bo ta maneha e debe grandi cu Pais Aruba cual ta prominente ariba nos finansa publico. Nos ta sigui dilanti cu e mesun fe, mesun forsa y mesun sabiduria cu nos bon Dios ta brinda nos y agradecido cu nos tin un Minister President cu ta guia e Pais aki hunto cu un ekipo grandi den Gobierno di Aruba, un grupo di Arubianon cu ta stima e Pais aki y principalmente kere den Aruba. Danki pa kere den Aruba.