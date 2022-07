Na opinion di Gobierno, Pais Aruba a cumpli cu e 3 condicionnan pa paga bek e recorte di 5% na empleadonan publico, semi-publico y di fundacionnan asina Minister di Finansa a informa durante e conferencia di prensa extra-ordinario di Gobierno di Aruba. Gobierno a presupuesta e pago den Presupuesto 2022, Parlamento a pasa e Ley di LNT y e salario di politico a keda corta cu 25%.

Gobierno di Aruba a haci tur locual ta na su alcance pa keda cla y haci e pago bek. Como Pais nos ta convenci cu nos a haci tur locual ta posibel pa cumpli cu Hulanda, pero na final si no tin oido pa esey, Gobierno di Aruba mester carga su responsabilidad propio segun Minister di Finansa Xiomara Maduro.

Despues di analisa e situacion Conseho di Minister a tuma e decision despues di a considera tur e puntonan menciona. No ta hustifica y desproporcional pa mas cu 5000 mama y tata di famia, nan entrada keda reduci den bista di e realidad. Gobierno a bay over na paga e 5% y den Presupuesto 2023 lo pone locual falta di e 12.6% pa wordo paga bek pasobra nos tin cu bay como Pais bek na normalidad segun e mandatario encarga cu Finansa Publico di nos Pais Aruba.